Relevo en la Federación rural de Gijón: José Luis García Nicieza asume la presidencia con "ilusión y responsabilidad"

Fumata blanca. José Luis García Nicieza, líder vecinal de Veriña, es el nuevo presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales «Les Caseríes». Así quedó ratificado este miércoles en una asamblea en la que hubo «consenso», señaló Miguel Llanos, presidente saliente, que pone fin a su etapa de cuatro años al frente de la entidad. «Lo afronto con ilusión y con una responsabilidad muy grande», aseguró Nicieza, que encabezaba la única candidatura que concurría al proceso electoral. «El relevo estaba hablado y pactado», manifestó el flamante presidente de «Les Caseríes».

La reunión para abordar el traspaso de poderes, celebrada en el centro social de Leorio, se prolongó durante alrededor de una hora. Transcurrió con «buena armonía», indicó Miguel Llanos, que ve positiva la llegada de una nueva ejecutiva «con nuevas ideas». «No voy a decir que sea abrumador, pero esto conlleva un gran sentido de la responsabilidad», subrayó José Luis García Nicieza sobre el periplo que ahora encara, el cual compaginará con su labor como presidente de la asociación San Martín de Veriña.

En cuanto a los desafíos de la zona rural, Nicieza aludió primeramente la seguridad debido a los robos en viviendas que asolan a varias parroquias. «Hay que ponerse serios», recalcó Nicieza, que también abogó por mejorar el transporte público y por solventar que haya zonas sin alcantarillado y sin fibra. Pero tiene clara una cosa. «Esto no se hace de la noche a la mañana», sostuvo el nuevo líder de «Les Caseríes», asimismo preocupado por la contaminación que azota al oeste de Gijón y que afecta a unas cuantas parroquias.

José Luis García Nicieza, a la izquierda, y Miguel Llanos. / Juan Plaza

A José Luis García Nicieza le acompañarán en la ejecutiva Pilar García como vicepresidenta, José María Fernández como secretario, Consuelo Fernández como vicesecretaria, Marta Martínez como tesorera y José Luis Fernández como vicetesorero. Ana Rivero ejercerá como vocal.

«Viene bien un relevo», aseveró Miguel Llanos, también líder vecinal de La Pedrera, para quien la principal satisfacción de su mandato fue la puesta en marcha de las cámaras de vigilancia. «Nos costó un montón», confesó Llanos, que también destacó la reactivación de la página web de «Les Caseríes».