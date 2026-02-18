La subida de viajeros de Los autobuses de Gijón (millonaria), con el mejor arranque de año de su historia

La Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón (Emtusa) ha tenido este 2026 el mejor arranca de año de su historia en cuanto a números de viajeros. Los autobuses municipales transportaron a lo largo del pasado mes de enero un total de 1.883.068 viajeros. Un incremento del 0,71% sobre el récord ya fijado en enero del año pasado y del 6, 1 y el 31%, respectivamente, si la comparativa se hace con 2024 y 2023: los dos años anteriores en la serie histórica y ya libres del duro impacto negativo que dejó la pandemia en el sector del transporte.

Pero más allá de contar 13.317 viajeros más que se subieron a un autobús municipal en el primer mes de este año, Emtusa consolida con su registro de enero esa tendencia al alza que le ha llevado a ir pulverizando desde 2023 sus récords de viajeros año tras año. Así, en el recién terminado 2025 Emtusa alcanzaba los 23,5 millones de viajeros. Una subida del 5,61% sobre el récord de cierre de 2024 y del 19% sobre el récord de 2023.

Si la comparativa se hace con los años marcados por el covid esos porcentajes se disparan. La cifra de referencia previa eran los 18,9 millones de viajeros del año 2019.

¿Es el registro de enero garantía de que este 2026 caerá un nuevo récord? Nada hay seguro pero lo cierto es que desde la empresa que preside el edil forista Pelayo Barcia se van dando pasos en ese sentido. Así, solo hace unas semanas entraba en vigor una ampliación horaria en el servicio de las lineas 1 (Cerillero-Hospital de Cabueñes), 10 (Pumarín-Hospital de Cabueñes), 12 (Cerillero-Contrueces) y 15 (Nuevo Roces-Hospital de Cabueñes) retrasando a la once de la noche la última salida de sus cabeceras.

Esas son las cuatro líneas con más viajeros que tiene ahora mismo Emtusa y ampliar horas de trabajo garantiza que lo puedan ser aún más. La joya de la corona es la línea 1 que ronda los cuatro millones de viajeros al año.

Eso sí, la ampliación de horarios hizo estallar al comité de empresa. Que no solo denunció que la decisión se había tomado de forma unilateral por la dirección de Emtusa sin una negociación previa. Su queja se centró en que ese incremento del servicio se hacía a costa de que los conductores hicieran más horas extra cuando el compromiso era que ese tipo de horas fuera reduciéndose a partir de la incorporación de más personal a la plantilla. Ahora mismo hay un principio de negociación. El comité ha enviado a la empresa una propuesta de reducción de horarios y está a la espera de contestación.

El de viajeros no es el único récord que ha dejado enero. Las líneas de Emtusa registraron su máximo histórico de validaciones con la tarjeta Conecta: 1.094.760. Casi el 60% del total de los viajes se pagaron por esta vía. Algo que se pone en valor desde el Principado de Asturias.

Noticias relacionadas

Y es que desde julio del año pasado la tarjeta azul del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) garantiza el viaje más barato en las líneas de Emtusa: 0,45 euros frente a los 0,75 del viaje con tarjeta ciudadana o tarjeta de Emtusa. El Ayuntamiento de Gijón optó en ese momento por no pedir las ayudas estatales al transporte ante la exigencia para su concesión de tener activa una zona de bajas emisiones. Sin esas ayudas, se perdió el descuento del 50% que sobre las tarifas oficiales de Emtusa se venía aplicando desde 2023.