Árboles derribados, caída de cascotes, contenedores desplazados... los efectos del temporal "Pedro" en Gijón
Los Bomberos reforzaron su equipo en una jornada de miércoles marcada por las intensas lluvias y las fuertes rachas de viento
El temporal "Pedro", con sus consiguientes vendavales, se ha hecho sentir a su paso por Gijón. Fue la de ayer miércoles una jornada de intensas lluvias y fuertes rachas de viento que causaron estragos en la ciudad. De hecho, debido a la previsión, nada halagüeña, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos reforzó a partir del mediodía con tres efectivos adicionales a los trece existentes durante un periodo de ocho horas.
Las consecuencias del temporal fueron visibles a pie de calle. Por ejemplo, un árbol cayó tumbado sobre el cauce del río Piles, a la altura del "Kilometrín". Las intervenciones de los Bomberos estuvieron relacionadas, en general, con la caída de cascotes en fachadas y cubiertas y con elementos derribados por el propio viento, como el mencionado árbol.
Por su parte, la Policía Local registró 28 incidencias relativas al temporal desde el miércoles al mediodía, la mayoría ligadas con las mismas intervenciones de Bomberos (caída de cascotes, elementos desprendidos, árboles...), pero también otras sobre contenedores desplazados (algunos ocasionaron golpes en vehículos estacionados cerca), daños en alumbrado público, vallas de obras abiertas, etc.
