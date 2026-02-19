El Ayuntamiento de Gijón analiza las aportaciones de los agentes sociales al Plan Estratégico de Turismo
"Son sugerencias orientadas a reforzar la competitividad del destino", destaca Ángela Pumariega
La elaboración del nuevo plan estratégico de turismo de Gijón dio un nuevo paso este jueves con la reunión que celebró la Mesa de Turismo municipal, en la que otras entidades, agentes del sector y sociales, trasladaron al Ayuntamiento sus propuestas para el documento que se está elaborando.
"Hemos celebrado una nueva sesión de trabajo de la Mesa de Turismo en la que se han recogido y analizado las aportaciones realizadas por sus integrantes al Plan Estratégico de Turismo 2025-2035. Estas propuestas serán estudiadas ahora para su revisión y posible incorporación al documento final", señaló la vicealcaldesa y edil responsable del área de turismo, Ángela Pumariega.
El área municipal de turismo no difundirá estas aportaciones hasta que esté finalizada la elaboración del documento definitivo, habiendo solicitado también a los participantes en la reunión que guarden discreción sobre sus propuestas.
Durante la reunión, los representantes de sectores vinculados directamente al turismo, otras instituciones, como otros agentes sociales, pusieron sobre la mesa "sugerencias, observaciones, todas ellas orientadas a reforzar la competitividad del destino, mejorar la calidad de la oferta, la formación, de la colaboración público-privada, de garantizar un modelo de desarrollo sostenible y equilibrado en materia de turismo para la próxima década", apunta Pumariega.
La concejala popular añadió que "desde el área de turismo agradecemos todo el trabajo, especialmente la implicación y la participación activa de todos los miembros de la mesa, destacando precisamente que éste es uno de los elementos diferenciales de este Plan Estratégico de Turismo", señaló respecto a la participación en su elaboración de distintos agentes del sector y sociales y otras entidades.
Hoja de ruta
Es por este carácter participativo por el que la Vicealcaldesa señala que el futuro documento nacerá "del diálogo" y del "consenso" entre partes vinculadas directamente al sector turístico, además de aportaciones de la ciudadanía. "Y se configura así una hoja de ruta compartida y alineada con las necesidades reales de Gijón", añadió Pumariega.
