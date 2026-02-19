Caminan a cuatro patas, ladran y maullan y se sienten en parte animales... los "therian", la última moda viral juvenil llega a Gijón
Convocada por redes sociales la primera quedada de este movimiento
Las modas corren como la pólvora y los mensajes en redes sociales, también. En los últimos días se ha popularizado el fenormeno "Therian", un palabro que viene a designar a aquellos jóvenes que no se identifican parcialmente como humanos, sino que, de alguna manera, se sienten más bien animales...
La cosa ha sido llamativa y durante las últimas horas muchos medios de comunicación se han hecho eco de esta última tendencia. Una tendencia en la que se puede ver como legiones de jóvenes por todo el mundo se disfrazan con antifaces, caminan a cuatro patas o incluso tienen problemas en transportes públicos por emular, digamos, de forma muy convincente el comportamiento de una mascota.
La quedada en Gijón, convocada por redes sociales
Y como todo lo que sucede en redes también tiene su eco en el mundo real. Gijón no se queda atrás y en la red social Tik Tok hay anunciada una concentración de jóvenes "Therian". El cartel ha corrido como la pólvora y son muchas las personas que han dado like a la publicación.
En teoría, según las publicaciones que corren por redes, dicha concentración sería el próximo sábado en la calle Rodríguez San Pedro, casi a la altura de la playa de Poniente. El mensaje pide a los participantes que se acerquen con su disfraz.
