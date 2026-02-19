Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

La curiosa iniciativa de la Escuela de Hostelería de Gijón: cocineras famosas dan nombre a sus aulas

El Aula Restaurante pasa a llamarse Magdalena Alperi en un acto que reivindica el papel de la mujer en la gastronomía

El acto, esta mañana

El acto, esta mañana / Juan Plaza

Demi Taneva

Demi Taneva

El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Hostelería y Turismo de Gijón, ubicado en el paseo de Begoña, inauguró esta tarde los nuevos nombres de tres de sus aulas más representativas en un acto que combinó memoria, formación y gastronomía. La más simbólica de todas, el Aula Restaurante, llevará desde ahora el nombre de Magdalena Alperi, destacada figura vinculada a la cocina y la divulgación gastronómica.

El director del centro, Roberto Suárez, explicó que la iniciativa busca dar visibilidad a los espacios formativos y reconocer referentes ligados a la historia gastronómica. “Decidimos poner el nombre de Magdalena Alperi al Aula Restaurante para destacar la presencia y la importancia de la mujer en el ámbito de la cocina y de la gastronomía”, señaló.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Un homenaje en vida

Magdalena Alperi, profesora de cocina durante años en la Universidad Popular, autora de publicaciones sobre cocina asturiana, catalana y madrileña, y reconocida por su labor divulgativa, no pudo asistir al acto debido a su avanzada edad. En su lugar acudieron sus hijos, Sofía Alperi y Víctor Manuel Hernández Alperi.

El homenaje tuvo un carácter especialmente emotivo. “Hubo bastante indagación previa y varias candidatas a este nombre, y al final salió ella”, explicó la familia, que valoró positivamente la decisión del centro. Durante el encuentro, los invitados compartieron recuerdos y anécdotas que fueron surgiendo de manera espontánea a lo largo de la comida preparada y servida por el alumnado de Formación Profesional.

Los hijos destacaron la faceta investigadora de su madre. “Siempre trabajó desde dentro de las cocinas; fue una investigadora cultural muy importante”, subrayaron, mostrando su orgullo por el reconocimiento.

Noticias relacionadas y más

Nuevas denominaciones

Además del Aula Restaurante Magdalena Alperi, el centro ha bautizado el Aula de Cafetería y Coctelería como “La Cantábrica” —en alusión a la escalera cero de la playa de San Lorenzo— y el Aula de la Sidra como “El Trasiegu”. Con estos nombres, el CIFP pretende reforzar la identidad de sus espacios y vincularlos a referencias significativas del entorno y la tradición.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles
  2. Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón
  3. Un argelino que llevaba apenas 40 días en España y un menor marroquí propinan una paliza a un gijonés para robarle
  4. Horario, recorrido, participantes... el gran desfile de Carnaval de Gijón mira al cielo ante la amenaza de lluvia
  5. Un joven herido en el cuello y su padre detenido tras un grave altercado en la entrada de un bar del barrio gijonés de Cimavilla
  6. Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía
  7. El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
  8. El carnaval de Gijón ya tiene a sus ganadores y corona a 'Xaréu n'el ñeru' como mejor charanga: 'Es una emoción increíble

El reto de "ser un referente" nacional en materia de juventud: Gijón presenta al Ministerio las claves de su modelo innovador

El reto de "ser un referente" nacional en materia de juventud: Gijón presenta al Ministerio las claves de su modelo innovador

Los ecos de la Guerra Civil que aún afloran en las playas de Gijón: los expertos alertan del "riesgo" de proyectiles antiguos

Los ecos de la Guerra Civil que aún afloran en las playas de Gijón: los expertos alertan del "riesgo" de proyectiles antiguos

La curiosa iniciativa de la Escuela de Hostelería de Gijón: cocineras famosas dan nombre a sus aulas

La curiosa iniciativa de la Escuela de Hostelería de Gijón: cocineras famosas dan nombre a sus aulas

José Luis Nicieza, nuevo presidente de la federación de vecinos rurales "Les Caseríes": "La única forma de evitar que alguien quiera entrar en una casa es que vea presencia policial"

José Luis Nicieza, nuevo presidente de la federación de vecinos rurales "Les Caseríes": "La única forma de evitar que alguien quiera entrar en una casa es que vea presencia policial"

El PSOE de Gijón critica las cuentas de Emulsa: "Constatan todos los problemas que tiene la empresa"

El PSOE de Gijón critica las cuentas de Emulsa: "Constatan todos los problemas que tiene la empresa"

Relevo en la Federación rural de Gijón: José Luis García Nicieza asume la presidencia con "ilusión y responsabilidad"

Relevo en la Federación rural de Gijón: José Luis García Nicieza asume la presidencia con "ilusión y responsabilidad"

El Ayuntamiento de Gijón analiza las aportaciones de los agentes sociales al Plan Estratégico de Turismo

El Ayuntamiento de Gijón analiza las aportaciones de los agentes sociales al Plan Estratégico de Turismo

Los detenidos por el atraco a punta de navaja a una tienda en pleno centro de Gijón quedan en libertad

Los detenidos por el atraco a punta de navaja a una tienda en pleno centro de Gijón quedan en libertad
Tracking Pixel Contents