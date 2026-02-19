La curiosa iniciativa de la Escuela de Hostelería de Gijón: cocineras famosas dan nombre a sus aulas
El Aula Restaurante pasa a llamarse Magdalena Alperi en un acto que reivindica el papel de la mujer en la gastronomía
El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Hostelería y Turismo de Gijón, ubicado en el paseo de Begoña, inauguró esta tarde los nuevos nombres de tres de sus aulas más representativas en un acto que combinó memoria, formación y gastronomía. La más simbólica de todas, el Aula Restaurante, llevará desde ahora el nombre de Magdalena Alperi, destacada figura vinculada a la cocina y la divulgación gastronómica.
El director del centro, Roberto Suárez, explicó que la iniciativa busca dar visibilidad a los espacios formativos y reconocer referentes ligados a la historia gastronómica. “Decidimos poner el nombre de Magdalena Alperi al Aula Restaurante para destacar la presencia y la importancia de la mujer en el ámbito de la cocina y de la gastronomía”, señaló.
Un homenaje en vida
Magdalena Alperi, profesora de cocina durante años en la Universidad Popular, autora de publicaciones sobre cocina asturiana, catalana y madrileña, y reconocida por su labor divulgativa, no pudo asistir al acto debido a su avanzada edad. En su lugar acudieron sus hijos, Sofía Alperi y Víctor Manuel Hernández Alperi.
El homenaje tuvo un carácter especialmente emotivo. “Hubo bastante indagación previa y varias candidatas a este nombre, y al final salió ella”, explicó la familia, que valoró positivamente la decisión del centro. Durante el encuentro, los invitados compartieron recuerdos y anécdotas que fueron surgiendo de manera espontánea a lo largo de la comida preparada y servida por el alumnado de Formación Profesional.
Los hijos destacaron la faceta investigadora de su madre. “Siempre trabajó desde dentro de las cocinas; fue una investigadora cultural muy importante”, subrayaron, mostrando su orgullo por el reconocimiento.
Nuevas denominaciones
Además del Aula Restaurante Magdalena Alperi, el centro ha bautizado el Aula de Cafetería y Coctelería como “La Cantábrica” —en alusión a la escalera cero de la playa de San Lorenzo— y el Aula de la Sidra como “El Trasiegu”. Con estos nombres, el CIFP pretende reforzar la identidad de sus espacios y vincularlos a referencias significativas del entorno y la tradición.
