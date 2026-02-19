Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los detenidos por el atraco a punta de navaja a una tienda en pleno centro de Gijón quedan en libertad

Los cuatro investigados salen a la calle con cargos mientras se instruye el procedimiento

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

En libertad provisional. Los cuatro investigados por el asalto a una tienda de telefonía de la calle Uría a punta de navaja han salido hoy a la calle en libertad con cargos mientras se instruye el procedimiento. Pasaron a disposición judicial en Oviedo, en instrucción número 1. Los cuatro investigados, uno de ellos menor, estaban bajo custodia de la Policía Nacional desde el lunes.

El atraco –en el que se llevaron a punta de navaja seis móviles valorados en más de 7.000 euros– lo realizaron en Gijón, pero fue en La Corredoria, Oviedo, donde dos agentes de la Policía de Barrio les interceptaron al reconocer la matrícula amarilla de Reino Unido que portaba el coche. No hallaron rastro de los productos robados ni de las armas que portaban durante el asalto, motivo que ha llevado a solicitar un registro para ver si dan con el material sustraído.

Tras la detención llevada a cabo por los agentes de la Policía Local, fue la Policía Nacional la que tomó el control del caso, trasladando a los detenidos hasta sus calabozos donde, presumiblemente, ayer cumplieron su última noche. Será el juzgado de guardia el que determine el destino provisional de los asaltantes que, en menos de un minuto, lograron hacerse con un nutrido botín.

Fue el lunes, sobre las once y media de la mañana, cuando tres asaltantes entraron navaja en mano y encapuchados a la tienda de telefonía de la calle Uría. En su interior estaban dos trabajadoras y otros dos clientes que no se opusieron al robo por su seguridad.

En pocos segundos lograron arrancar, gracias a las navajas, los cables de seguridad de seis móviles de alta gama. Ni se enfrentaron, ni amedrentaron a las personas que vieron atónitas y con miedo el atraco y que alertaron a la policía una vez que abandonaron con rapidez el local.

