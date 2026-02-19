Los detenidos por el atraco en Uría pasan hoy a disposición judicial
Los cuatro investigados, uno de ellos menor, se llevaron móviles de alta gama y huyeron en coche
C. T.
Bajo custodia de la Policía Nacional han permanecido desde el lunes los cuatro detenidos por el asalto de una tienda de telefonía en la calle Uría y se espera que pasen hoy a disposición judicial. Pese a que el atraco –en el que se llevaron a punta de navaja seis móviles valorados en más de 7.000 euros– lo realizaron en Gijón, fue en La Corredoria, Oviedo, donde dos agentes de la Policía de Barrio les interceptaron al reconocer la matrícula amarilla de Reino Unido que portaba el coche. No hallaron rastro de los productos robados ni de las armas que portaban durante el asalto, motivo que ha llevado a solicitar un registro para ver si dan con el material sustraído.
Tras la detención llevada a cabo por los agentes de la Policía Local, fue la Policía Nacional la que tomó el control del caso, trasladando a los detenidos hasta sus calabozos donde, presumiblemente, ayer cumplieron su última noche. Será el juzgado de guardia el que determine el destino provisional de los asaltantes que, en menos de un minuto lograron hacerse con un nutrido botín.
Fue el lunes, sobre las once y media de la mañana, cuando tres asaltantesentraron navaja en mano y encapuchados a la tienda de telefonía de la calle Uría. En su interior estaban dos trabajadoras y otros dos clientes que no se opusieron al robo por su seguridad. En pocos segundos lograron arrancar, gracias a las navajas, los cables de seguridad de seis móviles de alta gama. Ni se enfrentaron, ni amedrentaron a las personas que vieron atónitas y con miedo el atraco y que alertaron a la policía una vez que abandonaron con rapidez el local. Ahora es el turno del juzgado de guardia determinar si la espera hasta el juicio será entre rejas o en libertad.
- El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
- Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles
- Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón
- El árbitro que forzó a una prostituta en Gijón la obligó a 'varias prácticas sexuales' y siguió haciendo una vida normal tras su arresto a finales de enero
- Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía
- La playa de San Lorenzo en Gijón permitirá perros también durante el verano
- Recelo bañista ante el acceso canino a la playa de San Lorenzo en Gijón: 'Habrá conflictos
- Absuelto un gijonés de violar a una menor porque 'desconocía' su edad real