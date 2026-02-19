Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón

Los hechos sucedieron en la calle Santiago

El coche de la funeraria, esta tarde

El coche de la funeraria, esta tarde / S. G.

Sergio García

Gijón

Conmoción en el barrio gijonés de Pumarín. Un hombre de 62 años ha fallecido esta tarde en plena calle. Según las fuentes consultadas, el hombre ha sufrido una parada cardiaca. Hasta el lugar de los hechos, en la calle Santiago, se desplazaron efectivos sanitarios. Si bien, nada pudieron hacer por evitar la muerte de este hombre.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

El fallecido tenía 62 años y sus iniciales eran L. G. M.. Lo acontencido generó cierta conmoción en la calle, que se encuentra relativamente cerca de un punto del barrio muy transitado como es la residencia de mayores La Mixta.

Noticias relacionadas

El cadaver del finado ya ha sido evacuado del lugar por el coche de la funeraria.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles
  2. Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón
  3. Un argelino que llevaba apenas 40 días en España y un menor marroquí propinan una paliza a un gijonés para robarle
  4. Horario, recorrido, participantes... el gran desfile de Carnaval de Gijón mira al cielo ante la amenaza de lluvia
  5. Un joven herido en el cuello y su padre detenido tras un grave altercado en la entrada de un bar del barrio gijonés de Cimavilla
  6. Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía
  7. El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
  8. El carnaval de Gijón ya tiene a sus ganadores y corona a 'Xaréu n'el ñeru' como mejor charanga: 'Es una emoción increíble

Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón

Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón

Fallece el hostelero gijonés Falo González, del restaurante Les Cabañes

Fallece el hostelero gijonés Falo González, del restaurante Les Cabañes

Caminan a cuatro patas, ladran y maullan y se sienten en parte animales... los "therian", la última moda viral juvenil llega a Gijón

Caminan a cuatro patas, ladran y maullan y se sienten en parte animales... los "therian", la última moda viral juvenil llega a Gijón

El reto de "ser un referente" nacional en materia de juventud: Gijón presenta al Ministerio las claves de su modelo innovador

El reto de "ser un referente" nacional en materia de juventud: Gijón presenta al Ministerio las claves de su modelo innovador

Los ecos de la Guerra Civil que aún afloran en las playas de Gijón: los expertos alertan del "riesgo" de proyectiles antiguos

Los ecos de la Guerra Civil que aún afloran en las playas de Gijón: los expertos alertan del "riesgo" de proyectiles antiguos

La curiosa iniciativa de la Escuela de Hostelería de Gijón: cocineras famosas dan nombre a sus aulas

La curiosa iniciativa de la Escuela de Hostelería de Gijón: cocineras famosas dan nombre a sus aulas

José Luis Nicieza, nuevo presidente de la federación de vecinos rurales "Les Caseríes": "La única forma de evitar que alguien quiera entrar en una casa es que vea presencia policial"

José Luis Nicieza, nuevo presidente de la federación de vecinos rurales "Les Caseríes": "La única forma de evitar que alguien quiera entrar en una casa es que vea presencia policial"

El PSOE de Gijón critica las cuentas de Emulsa: "Constatan todos los problemas que tiene la empresa"

El PSOE de Gijón critica las cuentas de Emulsa: "Constatan todos los problemas que tiene la empresa"
Tracking Pixel Contents