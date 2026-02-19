Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón

Conmoción en el barrio gijonés de Pumarín. Un hombre de 62 años ha fallecido esta tarde en plena calle. Según las fuentes consultadas, el hombre ha sufrido una parada cardiaca. Hasta el lugar de los hechos, en la calle Santiago, se desplazaron efectivos sanitarios. Si bien, nada pudieron hacer por evitar la muerte de este hombre.

El fallecido tenía 62 años y sus iniciales eran L. G. M.. Lo acontencido generó cierta conmoción en la calle, que se encuentra relativamente cerca de un punto del barrio muy transitado como es la residencia de mayores La Mixta.

El cadaver del finado ya ha sido evacuado del lugar por el coche de la funeraria.