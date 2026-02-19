Los pacientes del hospital de Cabueñes dan su diagnóstico sobre el nuevo parking: arranca con baches y sin señales, y se necesita "perfeccionar"

Laura Martínez llegó en la mañana de ayer a las inmediaciones del Hospital Universitario de Cabueñes cuarenta y cinco minutos antes de la hora a la que estaba programada su cita para una revisión. Esta gijonesa tiene la costumbre de acudir con tanto tiempo de antelación por la "odisea" que supone encontrar aparcamiento. Sin embargo, ayer se encontró con la sorpresa de poder dejar su coche en el nuevo parking temporal de más de tres mil metros cuadrados. "Me ha venido genial, pero rápidamente se ha llenado", indicó Martínez, una de las pacientes que alertó de los baches y desperfectos que ya existen en el terreno, donde todavía está pendiente asentar el firme, señalizar accesos y pintar alrededor de cien plazas.

Aunque esas tareas no se han completado, el nuevo aparcamiento ha estado repleto de vehículos desde que se decidió eliminar el cierre para permitir que los coches pudieran hacer uso de esta finca ubicada junto al recinto del tanatorio que el Ayuntamiento cedió a la Consejería de Salud en verano de 2025.

Daniel Tomás, ayer, en el nuevo parking provisional de Cabueñes. | MARCOS LEÓN

Debido a esa incesante entrada de coches y a las últimas jornadas lluviosas, ya hay zonas en las que la zahorra se ha levantado y se han generado importantes baches que preocupan a los usuarios. "Tienen que asfaltarlo cuanto antes porque esto va a ir a peor. Aquí siempre llueve mucho y lo ideal sería que lo perfeccionaran pronto", reivindicó Laura Martínez.

A lo largo de la jornada de ayer, además, ya hubo instantes en los que los pacientes y profesionales del complejo sanitario no pudieron encontrar hueco en este parking. Por ello, usuarios como Pelayo Díaz y Alba Montes entienden que "haría falta algo más de espacio en otras fincas". "Este es un hospital grande al que venimos mucha gente de otras localidades", remarcó esta pareja.

Laura Martínez, saliendo con su coche del aparcamiento.

Salud sigue sin concretar plazos para culminar la obra

En su caso, Daniel Tomás se desplazó este miércoles a Cabueñes desde Villaviciosa. También lo hizo con bastantes minutos de antelación ante la falta de aparcamiento. "Siempre que vengo hay dificultad. Se agradece que ahora haya algo más de espacio en el que he podido aparcar bien. Es un pequeño alivio", aseguró Tomás, que añadió que "por suerte, aunque todavía no están pintadas las líneas, la mayoría de la gente está aparcando bien y se puede circular sin problemas".

Por el momento, quienes suelen acudir a Cabueñes celebran contar con una nueva zona para dejar su coche. Si bien, lamentan que "nace pequeña" y piden celeridad para culminar la obra. Desde Salud todavía no han confirmado plazos.