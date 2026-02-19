El PP someterá a consulta el texto de su convención local

El Partido Popular (PP) da sus primeros pasos hacia las elecciones municipales de 2027. La fuerza política, que prepara una convención local para los días 27 y 28 de febrero en el Palacio de Congresos de Gijón, liberó ayer por la tarde el documento con las bases de dicho encuentro a los afiliados y agentes sociales, que podrán presentar las propuestas de colaboración que consideren al respecto hasta el inicio del congreso, aproximadamente. En este encuentro, el texto también se pondrá sobre la mesa de los grupos de trabajo y se rematará su versión definitiva, la cual será piedra angular del programa electoral del PP para los próximos comicios municipales.

El evento previsto por el Partido Popular para finales de este mes, llamado "Contigo por Gijón", gira en torno a la idea principal de un "Gijón global" que adapte a la ciudad a "los desafíos presentes y venidos". A su vez, se desglosan tres puntos diferentes, todos ellos en torno al eje de la transformación: socioeconómica, urbana y la administrativa de la ciudad, tal como ya adelantó hace quince días el presidente del PP local, Andrés Ruiz.

A nivel socioeconómico, refieren, para que esta transformación "sea efectiva", a otros tres principios, que son la libertad económica, la colaboración público-privada y la seguridad jurídica y política. Dentro de este punto, sus objetivos pasan por generar empleo y oportunidades o que la fiscalidad "premie" el esfuerzo, con especial referencia a autónomos y pymes, para los que proponen una cuota cero para sus primeros cursos de actividad, entre muchas otras medidas.

A nivel urbano, apuestan por una ciudad "sin ocurrencias" donde reine la movilidad "sin ideología". Una ciudad para la que urgen la ejecución de todos sus proyectos, que quede "mejor conectada" con su puerto y con las grandes redes de transporte y que, a su vez, se "eliminen" barreras entre barrios para "corregir" cicatrices históricas, ofreciendo "vivienda y oportunidades".

En cuanto a la cuestión administrativa, su lema se resume en "menos burocracia y más resultados", con otra tríada de pilares: simplificar, agilizar y garantizar seguridad jurídica desde el ámbito municipal. Hilando con ello, estiman necesario "reorganizar" el ayuntamiento para simplificar su estructura y mejorar la coordinación que redunde en una institución más "eficaz y cercana" a los gijoneses.