El PSOE de Gijón critica las cuentas de Emulsa: "Constatan todos los problemas que tiene la empresa"

El edil socialista José Ramón Tuero se ha mostrado muy crítico este jueves con las cuentas del año 2025 de Emulsa, las cuales serán aprobadas mañana en su consejo de administración. "Dijeron que iban a hacer más con menos y de la tasa de basura ha subido un 30% en 2024 y un 25% en 2025", lamenta Tuero, que puso el foco en el "aumento de tasas, la privatización de los recursos, la falta de personal y la escasez de medidas eficaces en materia de reciclaje".

Desde el PSOE afirman que las cuentas de Emulsa "constatan todos los problemas que tiene la empresa y la nula gestión de su presidente".

Por un lado, Tuero incidió en que "del bolsillo de los gijoneses sale más dinero del que debería", además de recordar que Emulsa aportó este año 1,6 millones de euros "para rescatar" las cuentas municipales.

Otro de los problemas en los que incidió Tuero, consejero de Emulsa, es el lavado de contenedores. "Primero nos dijeron que no existía ningún problema, cuando había contenedores que llevaban dos años sin limpiarse, después quisieron colgarles ambientadores de pino, ahora presumen de incrementar la partida en un 42% cuando tuvieron que privatizar el servicio para poder dar respuesta a lo que ya era una cuestión de salud pública", desarrolló el concejal.

Noticias relacionadas

Por último, el edil hizo hincapié en la tasa de reciclaje, que solo creció una décima en 2025, alcanzando un 36,4%. Desde la Unión Europea obligan a llegar al 55%. Sobre esa cuestión, subrayó que desde el PSOE habían advertido de que el Plan Municipal Residuos Cero "no tenía ninguna medida prevista los primeros años para mejorar las cifras de reciclaje, salvo la informativa". "Les dijimos que eso no era suficiente y que iban tarde y nos contestaron que Emulsa tenía los recursos suficientes para lograr el objetivo y, como se puede ver, estamos muy lejos de ello. Tan solo esperamos que no sean capaces de volver a culpar a la ciudadanía cuando lleguen las sanciones", abundó.