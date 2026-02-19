Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

La reforma para transformar el patio central del centro municipal integrado de El Coto en anfiteatro, en marcha

La asociación celebra el inicio de unos trabajos que derivarán en un lugar "para disfrutar de la cultura de una forma cercana y compartida"

El espacio, con un presupuesto de 308.000 euros, contará con graderío y escenario

El patio central del centro municipal integrado de El Coto.

El patio central del centro municipal integrado de El Coto. / LNE

Sergio García

En marcha la reforma del patio central del centro municipal integrado de El Coto, en Gijón, para transformarlo en un anfiteatro. Ya han comenzado los trabajos, impulsados por el Ayuntamiento, para convertir el espacio en un anfiteatro al aire libre para albergar eventos de distinta índole y que tendrá graderío y escenario. Será un lugar "para disfrutar de la cultura de una forma cercana y compartida", destacaron desde la asociación vecinal del barrio.

A algo más de 308.000 euros asciende el presupuesto para acometer el proyecto, firmado por el arquitecto Joaquín Rubiera y que responde a una propuesta de los vecinos, que planteaban la remodelación del patio del antiguo cuartel. La reforma conllevará que la zona tenga acceso, antesala, jardineras, escaleras, graderío y escenario, con plazas reservadas para persona con movilidad reducida.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

"Este anfiteatro será un punto de encuentro donde tendremos actuaciones y espectáculos, música y pequeños conciertos, charlas y actividades divulgativas, encuentros al aire libre que fomenten la convivencia...", reivindicó la asociación vecinal, que resaltó que, durante el proceso de obras, "iremos viendo cómo el patio se convierte en un lugar más vivo, versátil y preparado" para acoger nuevas iniciativas".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles
  2. Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón
  3. Un argelino que llevaba apenas 40 días en España y un menor marroquí propinan una paliza a un gijonés para robarle
  4. Horario, recorrido, participantes... el gran desfile de Carnaval de Gijón mira al cielo ante la amenaza de lluvia
  5. Un joven herido en el cuello y su padre detenido tras un grave altercado en la entrada de un bar del barrio gijonés de Cimavilla
  6. Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía
  7. El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
  8. El carnaval de Gijón ya tiene a sus ganadores y corona a 'Xaréu n'el ñeru' como mejor charanga: 'Es una emoción increíble

Amor actual

La reforma para transformar el patio central del centro municipal integrado de El Coto en anfiteatro, en marcha

La reforma para transformar el patio central del centro municipal integrado de El Coto en anfiteatro, en marcha

Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón

Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón

Caminan a cuatro patas, ladran y maúllan y se sienten en parte animales... los "therian", la última moda viral juvenil que llega a Gijón

Caminan a cuatro patas, ladran y maúllan y se sienten en parte animales... los "therian", la última moda viral juvenil que llega a Gijón

Fallece el hostelero gijonés Falo González, del restaurante Les Cabañes

Fallece el hostelero gijonés Falo González, del restaurante Les Cabañes

El reto de "ser un referente" nacional en materia de juventud: Gijón presenta al Ministerio las claves de su modelo innovador

El reto de "ser un referente" nacional en materia de juventud: Gijón presenta al Ministerio las claves de su modelo innovador

Los ecos de la Guerra Civil que aún afloran en las playas de Gijón: los expertos alertan del "riesgo" de proyectiles antiguos

Los ecos de la Guerra Civil que aún afloran en las playas de Gijón: los expertos alertan del "riesgo" de proyectiles antiguos

La curiosa iniciativa de la Escuela de Hostelería de Gijón: cocineras famosas dan nombre a sus aulas

La curiosa iniciativa de la Escuela de Hostelería de Gijón: cocineras famosas dan nombre a sus aulas
Tracking Pixel Contents