La reforma para transformar el patio central del centro municipal integrado de El Coto en anfiteatro, en marcha

En marcha la reforma del patio central del centro municipal integrado de El Coto, en Gijón, para transformarlo en un anfiteatro. Ya han comenzado los trabajos, impulsados por el Ayuntamiento, para convertir el espacio en un anfiteatro al aire libre para albergar eventos de distinta índole y que tendrá graderío y escenario. Será un lugar "para disfrutar de la cultura de una forma cercana y compartida", destacaron desde la asociación vecinal del barrio.

A algo más de 308.000 euros asciende el presupuesto para acometer el proyecto, firmado por el arquitecto Joaquín Rubiera y que responde a una propuesta de los vecinos, que planteaban la remodelación del patio del antiguo cuartel. La reforma conllevará que la zona tenga acceso, antesala, jardineras, escaleras, graderío y escenario, con plazas reservadas para persona con movilidad reducida.

"Este anfiteatro será un punto de encuentro donde tendremos actuaciones y espectáculos, música y pequeños conciertos, charlas y actividades divulgativas, encuentros al aire libre que fomenten la convivencia...", reivindicó la asociación vecinal, que resaltó que, durante el proceso de obras, "iremos viendo cómo el patio se convierte en un lugar más vivo, versátil y preparado" para acoger nuevas iniciativas".