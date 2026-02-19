El reto de "ser un referente" nacional en materia de juventud: Gijón presenta al Ministerio las claves de su modelo innovador

Una comitiva liderada por el edil de Relaciones Institucionales y Juventud, el forista Jorge González-Palacios, se desplazó este jueves a Madrid para presentar en el Ministerio de Juventud las claves del modelo innovador de la ciudad "para fortalecer las políticas juveniles". Tal y como avanzó a finales de 2025 en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA la alcaldesa, Carmen Moriyón, el gobierno local se ha marcado el objetivo de "blindar Gijón como ciudad de oportunidades para jóvenes" a través de "un paquete de medidas" que implicará a todas las áreas municipales desde los próximos meses.

El modelo innovador del Ayuntamiento de Gijón ya ha arrancado y gira en torno a la participación juvenil, la salud mental y el bienestar emocional, el ocio alternativo y el apoyo al tejido asociativo. Estos cuatro pilares sirven a la Concejalía de Relaciones Institucionales y Juventud para determinar las acciones y programas que se pondrán en marcha. Esas bases fueron expuestas en la sede del Ministerio de Juventud e Infancia, que estuvo representado por su directora general, Margarita Guerrero.

El concejal González-Palacios explicó que el modelo se desarrolla "en estrecha colaboración" con entidades sociales, educativas y comunitarias de la ciudad, tal y como se refleja en el programa "Corresponsales Juveniles". Esta iniciativa, señala el Ayuntamiento, busca "empoderar al alumnado de varios institutos para actuar como agentes de información entre iguales y trasladar la voz joven a las políticas municipales". Otro de los ejemplos en los que incidió el edil fueron la asesoría de Bienestar Emocional, ya integrada de forma estable en la Oficina Joven, ofreciendo atención preventiva y gratuita y acciones sobre salud mental que se van a llevar a cabo con centros educativos y familias.

El modelo gira en torno a cuatro pilares

Además, González-Palacios resaltó que con esta propuesta municipal también se ha reforzado la colaboración con asociaciones y consejos juveniles, "renovando convenios, participando en sus actividades e invitándoles a formar parte de cualquier propuesta municipal para que asuman protagonismo". Por ello, en la reunión con el Ministerio estuvo presente la presidenta del Conseyu de la Mocedá de Gijón, Yurena Sabio. También asistieron el director de Juventud del Ayuntamiento, Carlos Llaca; el jefe del departamento de Juventud, Marcos Juez, y Laura Menéndez, en representación del Consejo de Juventud de Asturias.

Por su parte, Margarita Guerrero aseguró que el Ministerio de Juventud asume el compromiso de reforzar la coordinación conjunta para las próximas ediciones de los Encuentros de Cabueñes. Asimismo, González-Palacios le trasladó el interés de Gijón para acoger proyectos pilotos que se impulsen desde el Ministerio. "Estamos preparados para asumir un papel de referencia en materia de juventud, pilotar iniciativas conjuntas y contribuir al diseño de políticas juveniles a nivel estatal", expresó el concejal. Carlos Llaca completó que "Gijón quiere poner a disposición del Ministerio un modelo transversal y comunitario que articula educación, derechos, bienestar y participación".