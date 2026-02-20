Adif promete que la estación intermodal de Gijón sigue "en desarrollo"

Un plan "en desarrollo" y aún pendiente del Ministerio de Hacienda para tramitar la primera fase de obra. La redacción del proyecto de la estación intermodal, tras la última prórroga aprobada por Adif, emplazaba a finales de enero el fin de un contrato del que desde hace meses no trascienden novedades. La entidad, preguntada al respecto, señala que "el proyecto de la intermodal sigue en desarrollo". Confirma, de paso, que la primera fase del plan de vías, con el derribo del viaducto de Carlos Marx como principal actuación, sigue pendiente del Ministerio de Hacienda. En pocas semanas se cumplirán tres años desde que la redacción del proyecto de la estación se comenzó a diseñar y después de unos trámites que se habían iniciado en 2022.

En septiembre, LA NUEVA ESPAÑA adelantaba que una nueva modificación del contrato de redacción de la intermodal ampliaba en tres meses los 30 que tenía de plazo en el momento de su adjudicación, que era abril de 2023. La previsión de que el proyecto se pudiese entregar a finales del año pasado, entonces, se emplazaba a finales de este pasado enero, con una ampliación presupuestaria por el camino de casi medio millón de euros. Razonaba Adif días después que ese cambio se debía a la necesidad de "ampliar el ámbito de actuación" para realizar "un proyecto aún más concreto". Superado ese plazo de finales de enero, y a preguntas de este periódico sobre el estado de la redacción, Adif señala que el plan "sigue en desarrollo" –sin llegar a aclarar si la redacción se da por terminada ya o no– y que el proyecto en general "sigue avanzando", sin precisar en qué sentido.

Lo que sí se confirma es que la primera fase del plan de vías para derribar el viaducto de Carlos Marx sigue en el mismo punto que desde hace ya unos meses: pendiente del Ministerio de Hacienda. Adif cuenta que "se están cumplimentado todos los trámites necesarios" con esta entidad ministerial para poder suscribir el convenio que se precisa para lanzar una actuación que, al seguir en tramitación, se mantiene sin fecha de obra.

El compromiso lanzado en su día por el Ministerio de Transportes era licitar la actuación en el primer trimestre de este año, por lo que estaría técnicamente a tiempo de cumplirlo, pero desde el Ayuntamiento se reprocha desde hace semanas que la existencia constatada del acuerdo entre administraciones para abordar esta primera fase siga atascada en un trámite que, temen, pueda suponer nuevos retrasos.

También sigue sin explicación, por otra parte, que tanto el proyecto del metrotrén como el de la intermodal no figuren en la declaración sobre la red que Adif actualizó hace unas semanas y en el que la entidad recopila sus actuaciones previstas para este año y el que viene. Adif sí que reafirma su intención de "realizar la obra de la primera fase", y es igualmente cierto que ya cuando se anunció esta actuación, en marzo del año pasado, se hablaba de finales de este 2026 como fecha estimada para el inicio de la obra.

Este año en curso debería ser clave para dos "patas" fundamentales del plan de vías. La redacción de la estación intermodal se licitó a finales de 2022 y tras una modificación de los pliegos quedó formalizada en abril de 2023. Sonaba muy lejos entonces el plazo de ejecución, que era de 30 meses, pero esa decisión se justificó en la decisión de realizar una redacción conjunta tanto del proyecto básico como de los proyectos constructivos que integran la creación de la intermodal. Después llegó la citada modificación del contrato, sumando otros tres meses de plazo que ya pasaron y más inversión presupuestaria, dejando por ahora el coste de la redacción en 4,8 millones de euros. Contaba entonces Adif que con ese cambio se podría incorporar a la redacción el diseño de una glorieta en Sanz Crespo y "profundizar" en detalles constructivos. Cuando se confirme que esta fase de diseño está culminada, el siguiente paso ya podría ser la licitación de la obra como tal.

La otra actuación comprometida para este año es la citada primera fase, que en esencia supuso un acuerdo entre las administraciones de Gijón al Norte, a petición del gobierno local, para "adelantar" la parte del proyecto que podría tramitarse de manera independiente, que era el derribo del viaducto. La inversión prevista para esta actuación se ha ido incrementando y se sitúa en las últimas previsiones en los 53 millones de euros porque el proyecto, más allá de la demolición, pretende abordar también la urbanización del entorno con nuevas conexiones viarias y muchos trabajos soterrados vinculadas al metrotrén y a la necesidad de crear un nuevo colector de gran sección.