Alarma en un bar de Gijón por un cliente borracho blandiendo un cuchillo: "La camarera se asustó"
La Policía Local acudió al establecimiento, ubicado en la avenida Constitución y que el hombre se negaba a abandonar
Tomó alcohol de más, empuñó un cuchillo y se negó a abandonar el establecimiento. Un hombre provocó ayer jueves una incómoda y peligrosa situación en una cafetería ubicada en la avenida Constitución, en Gijón. Fue a eso de las ocho de la tarde. Un cliente, que se hallaba en estado de embriaguez, agarró un cuchillo que estaba en la barra del local. "No fue agresivo ni amenazó a nadie", relata la responsable del negocio, que no se encontraba allí en el momento de los hechos.
El varón, cliente habitual de la cafetería, pidió una nueva consumición y, debido a su estado, se le negó. "La camarera se asustó", afirma la hostelera. La trabajadora llamó a la Policía Local. Cuando llegaron los agentes, esta les comunicó que el mencionado cliente estaba causando molestias y que no quería abandonar el lugar, lo cual hizo después de que los cuerpos de seguridad se personaran allí.
El hombre ya no portaba el cuchillo cuando la Policía Local arribó a la cafetería. "Era uno de los cubiertos que ponemos para los pinchos", subraya la responsable de la cafetería, donde se vivió una tensa situación que, afortunadamente, no pasó a mayores.
