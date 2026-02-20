Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aviso a conductores: estas son las restricciones al tráfico por la marcha contra el cáncer infantil de este domingo en Gijón

La iniciativa "Corre con Galbán" comenzará en Poniente a las 11.00 horas

Participantes en la marcha solidaria del pasado año.

Participantes en la marcha solidaria del pasado año. / Marcos León

Sergio García

Gijón correrá un año más en favor de la Asociación Galbán este domingo. La octava marcha solidaria para luchar contra el cáncer infantil, bajo el título "Corre con Galbán", se desarrollará a partir de las 11.00 horas. Partirá del paseo de la playa de Poniente y conllevará restricciones al tráfico.

El recorrido continuará por la calle Rodríguez San Pedro, la avenida José Manuel Palacio y la plaza Padre Máximo González. De ahí volverá a la avenida José Manuel Palacio para llegar a las calles Marqués de San Esteban, Trinidad, Melquíades Álvarez, Ventura Salas y Cabrales. El tramo final discurrirá por la plaza Mayor, la plaza del Marqués, la calle Muelle de Oriente, los Jardines de la Reina y tras recorrer Rodríguez San Pedro se alcanzará de nuevo la meta en la playa de Poniente.

Durante la carrera, de unos 3,5 kilómetros, se quedará cortado el tráfico rodado con la antelación suficiente para garantizar su normal desarrollo y se reabrirán las vías una vez finalizada la prueba. Asimismo, se cortará el acceso a Cimavilla y la única salida posible será por Campo Valdés. Los Servicios de Emergencias podrán acceder desde Cabrales a Campo Valdés para entrar en el barrio Alto.

Desde el Ayuntamiento recomiendan seguir las indicaciones de los agentes de la Policía Local, las personas voluntarias de Protección Civil y el personal de la organización.

