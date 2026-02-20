El barrio gijonés de El Coto aplaude el inicio de las obras para su futuro anfiteatro: "Va a ser una maravilla"

"Va a ser una maravilla disfrutar de la cultura aquí". La ilusión de los vecinos de El Coto ya ha comenzado a crecer a raíz del inicio de las obras para llevar a cabo la transformación del patio central del centro municipal integrado del barrio en un anfiteatro al aire libre para albergar eventos. "Es un espacio muy bonito y hasta ahora había estado desaprovechado", indica Sergio Morán, un joven de 21 años que suele acudir a la biblioteca del centro municipal de El Coto.

El inicio de la obra en el patio central del centro municipal de El Coto para hacer un anfiteatro, en imágenes / Juan Plaza

Tal y como ha solicitado desde hace años la asociación vecinal del barrio, el anfiteatro será un punto de encuentro en el que habrá actuaciones musicales, espectáculos, actividades divulgativas y encuentros al aire libre. "Hay espacio suficiente para hacer bastantes cosas. Ojalá se organice bien", afirma Morán, que destaca que "podrían impulsar conciertos u obras de comedia, que eso atrae a bastantes jóvenes".

Pilar Magdaleno, vecina de la avenida de La Costa, acostumbra a utilizar con cierta frecuencia las instalaciones del centro municipal de El Coto. Para ella, "todo lo que sea darle vida a espacios que han estado muertos es muy positivo". Además, Magdaleno subraya que "el edificio está muy bien ubicado y puede venir gente de otros barrios".

El presupuesto supera los 308.000 euros

En esa misma línea se pronuncia Juan Algueró, usuario de la biblioteca del centro municipal. "Si lo hacen escuchando a las personas del barrio, que son las que mejor conocen las necesidades, es una buena idea. Y si este proyecto se hace con cariño y coherencia, lo normal es que salga bien", señala Algueró, que pone el foco en que "seguro que aquí no va a faltar opciones para que haya actividad". En ese sentido, este gijonés apunta que el futuro anfiteatro sirva como escenario para agrupaciones musicales o de otros ámbitos culturales que estén iniciando su actividad.

Por el momento, el primer gran avance para ese nuevo uso del patio del centro municipal se ha producido con la colocación de las vallas y el contenedor de obra, así como con la retirada de las baldosas de esa zona. El presupuesto para llevar a cabo las tareas asciende a algo más de 308.000 euros. El proyecto lo firmó el arquitecto Joaquín Rubiera siguiendo la propuesta vecinal. Al término de las obras, el espacio contará con acceso, antesala, jardineras, escaleras, graderío y escenario. Además, habrá plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

Noticias relacionadas

Desde la entidad vecinal que lidera Christian Coto han señalado que durante la obra "iremos viendo cómo el patio se convierte en un lugar más vivo, versátil y preparado para acoger nuevas iniciativas". Otra de las grandes reformas por las que aguarda el barrio es la de la plaza de la República, cuyo inicio está previsto para verano de 2026.