Cabueñes pone en marcha la Unidad de Pie Diabético: "Es una gran noticia, hay mucha demanda"

El pie diabético es una complicación grave de la diabetes que conlleva que una de cada cinco infecciones en pacientes con esta patología conlleve una amputación. Para dar un "paso de gigante" en la respuesta a los casos que atienden en el área V, el Hospital Universitario de Cabueñes ha creado la Unidad Multidisciplinar de Pie Diabético, que estará en marcha en los próximos meses. En el complejo sanitario gijonés prevén atender entre 900 y 1.000 consultas al año en este nuevo espacio habilitado en la primera planta, en la zona de las consultas de Angiología y Cirugía Vascular. "Es una gran noticia", celebra Manuel Vallina, el jefe del servicio.

Los casos de pie diabético formaban parte de la agenda global de consultas de Angiología y Cirugía Vascular. Desde el servicio entendían que era positivo impulsar una unidad específica, con la que podrán "tener un mejor manejo de una patología que no es demorable". "Ahora irá todo mucho más rápido y se trabajará adaptando todo a las necesidades de estos pacientes diabéticos", destaca Vallina.

El médico de Cirugía Vascular que estará al frente de la unidad será Pablo del Canto, especialista en pie diabético. Más allá de este servicio, en esta nueva consulta específica también colaborarán profesionales de Traumatología, Endocrinología, Enfermedades Infecciosas, Rehabilitación y Enfermería.

Manuel Vallina, en la entrada de la consulta de Pie Diabético. / Ángel González

Vallina explica que la petición de habilitar esta unidad la lanzaron hace un año. Actualmente ya está preparado el espacio físico en el que se desarrollará la actividad. "Estamos terminando de dotarlo y equiparlo. Se ha hecho una apuesta importante y tendremos distintos aparatos, uno de ellos para medir la presión transcutánea de oxígeno en los dedos de los pies", subraya el jefe del servicio, que asegura que "hay una demanda importante de pacientes y está genial que podamos avanzar de esta forma". "La idea es que cuando la ampliación esté lista tengamos una sala blanca con condiciones de esterilidad para hacer cirugías menores, pero por el momento es importante atender así estas patologías", asevera.

Pablo del Canto, de Cirugía Vascular, liderará la unidad

En la Unidad Multidisciplinar de Pie Diabético se buscará ganar en prevención y diagnóstico precoz, realizando curas especializadas con el objetivo de disminuir las amputaciones, mejorar la calidad de vida de los pacientes y "tener más controlada" su situación. También servirá como paso previo para aquellos que vayan a tener que pasar por quirófano con motivo de una angioplastia extrema.

Además de la cuenta atrás para poder hacer uso de esta consulta y de otras seis salas, los doce adjuntos y cinco residentes que forman el servicio de Angiología también están de enhorabuena porque desde los próximos días utilizarán los quirófanos doce veces a la semana y no diez, como venían haciendo hasta ahora. "Los pacientes han ido aumentando en los últimos años porque la población de Gijón tiene una edad elevada y la media de supervivencia ha crecido con la mejora de los tratamientos", señala Vallina, jefe de un servicio que ya ha llevado a cabo cinco intervenciones con el robot "Da Vinci".

Todas estas novedades serán aprovechadas por un equipo que ha recibido recientemente la certificación ISO 9001, un sello de calidad que no tiene ningún otro servicio de Angiología y Cirugía Vascular de Asturias. "Es un logro importante, ya que con ello se fijan unos criterios homogéneos y se evita la variabilidad en el manejo diagnóstico", aplaude Vallina. Para alcanzar esta distinción ha resultado clave la estandarización de procesos complejos, las mejoras en la seguridad del paciente y la coordinación multidisciplinar en un ámbito de alta especialización.