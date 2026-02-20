Cambio sustancial para el colegio gijonés de Nuevo Roces: abrirá con el segundo ciclo de Infantil completo y cuatro cursos de Primaria

Giro de guion en el proyecto del colegio público de Nuevo Roces, en Gijón. El Principado inaugurará en septiembre el centro —aún en obras— con el segundo ciclo de Infantil completo (3 a 6 años), el primer ciclo de Primaria (1º y 2º) y los cursos 3º y 5º. Así lo ha confirmado la consejera de Educación, Eva Ledo, tras una reunión con la asociación vecinal del barrio. El plan inicial pasaba por arrancar con primero de Infantil y primero de Primaria, con dos aulas en cada curso, idea que para nada agradaba a los vecinos.

El Principado cambia su postura y asume la ampliación de la oferta "atendiendo a criterios pedagógicos". También remarcan desde el Ejecutivo que se han valorado los argumentos esgrimidos por los habitantes de Nuevo Roces, que "demandan que se completen los servicios para dar mayor vitalidad a la zona". La apertura completa de Infantil y del primer ciclo de Primaria obedece "a motivos de conciliación familiar para el alumnado menor de 8 años". Asimismo, los cursos 3º y 5º de Primaria se ofrecerán por ser los de comienzo de un ciclo educativo. "Con esta organización, el colegio alcanzará su pleno funcionamiento en solo dos cursos académicos", indican desde el Principado.

Por otra parte, se han tenido en cuenta la organización curricular y la evaluación por ciclos, por lo que el nuevo colegio no ofertará de inicio 4º y 6º de Primaria dado que el alumnado de esos niveles ya se encuentra matriculado en otro centro y a mitad de ciclo. La Consejería de Educación, asimismo, mantiene su "compromiso de ofrecer un servicio de transporte escolar desde Nuevo Roces al alumnado matriculado en los colegios de Contrueces".

Los participantes en la reunión. / LNE

“Tras revisar los datos disponibles y valorar las aportaciones vecinales, hemos decidido abrir el colegio de una forma ordenada y aplicando criterios pedagógicos que permitan la conciliación y una adecuada respuesta educativa”, explicó Eva Ledo. El centro, por tanto, comenzará a funcionar con dos grupos de Infantil de 3 años y otros dos de 1º de Primaria (línea 2), mientras que el resto de niveles dispondrá de un solo grupo (línea 1) para poder analizar con rigor la demanda de alumnado.

La conclusión de los trabajos de construcción del colegio de Nuevo Roces –que arrancaron en octubre de 2023– estaba fijada para el presente mes de febrero —tras una primera prórroga de cinco meses—, si bien una ampliación de plazo solicitada por la constructora Citanias marca que el final de las labores llegará, como máximo, a finales de mayo. Eva Ledo ya aludió a estas dos prórrogas concedidas hace unas fechas, en la comisión de Educación de la Junta General, en la que ratificó que el centro abriría sus puertas en septiembre.