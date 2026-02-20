La Casa Malva de Gijón sumará doce nuevos pisos para casos urgentes

Una reorganización de equipamientos públicos permitirá en la práctica ampliar la capacidad de la Casa Malva de Gijón, que sumará doce viviendas de primera acogida para mujeres y menores en situación de emergencia. Así lo hizo saber esta mañana Gimena Llamedo, vicepresidenta del Gobierno, durante la reunión de seguimiento de casos de la Red Regional de Casas de Acogida, celebrada en el propio inmueble. Explicó la socialista que ya se está trabajando en la redacción del proyecto, que se estima que estará listo en un mes, y detalló que la ampliación del recurso se servirá del bloque de viviendas tuteladas anexo a la Casa Malva, un servicio que será realojado en otros pisos de propiedad pública. "Trataremos de hacerlo a la mayor brevedad", señaló Llamedo. La actuación podría comenzar a lo largo de este mismo año, si bien la inversión está aún por definirse.

En la Red de Casas de Acogida existen varios niveles de atención estandarizados. Las viviendas de primera acogida son el recurso de ayuda más urgente, para los casos recién llegados a la red, y las mujeres de este grupo precisan de un acompañamiento más estrecho, ya sea con un servicio de atención urgente para casos de emergencia o con estancias más largas cuando se entienda pertinente. Este servicio se brinda en la Casa Malva como tal.

Después, están los pisos tutelados, pensados como una suerte de estancia intermedia, o como un paso previo, para que las mujeres y unidades familiares atendidas puedan recuperar su independencia. En este nivel las mujeres viven de manera más autónoma, pero siguen en contacto con el centro de ayuda. Y actualmente, en un bloque anexo a la Casa Malva, existen doce de estos pisos tutelados, que integran una red más amplia de viviendas repartidas por la región. Así, lo que el Principado se propone ahora es reforzar su primer nivel de atención más urgente integrando en la Casa Malva este bloque de doce viviendas. Señala el Ejecutivo regional que "esta actuación permitirá incrementar la capacidad de alojamiento inmediato y ofrecer mejores condiciones de atención desde el primer momento".

El balance de 2025

En la reunión estuvieron presentes, entre otros, la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer en Asturias, Verónica Fernández, y la directora general de Igualdad, Vanesa Fernández, así como profesionales de la red y su coordinadora, Yoanna Magdalena. Quiso destacar Llamedo que los últimos balances no apuntan a un incremento de denuncias en cuanto a número de personas atendidas, y que el cambio que motiva este refuerzo es que las mujeres "demandan más ayuda".

El año pasado, la red atendió a 467 personas: 255 mujeres, 209 menores y tres familiares dependientes. Señaló la Vicepresidencia que la cifra no implica un repunte respecto a 2024, pero dio otro dato: el 85 por ciento de estos ingresos se produjo en situaciones de emergencia. Defiende el Principado, en este sentido, la necesidad de "consolidar" los recursos de ayuda "frente a riesgos graves e inminentes".

Nuevas mejoras en el recurso

La Casa Malva, por otra parte, ha estrenado recientemente mejoras en sus instalaciones. Se ha renovado el parque infantil, con la sustitución de vallas y juegos, y se ha reformado la estancia de la ludoteca, que ahora tiene un suelo nuevo y mobiliario a estrenar. También se ha reparado la cubierta y los techos interiores de esta estancia. Esta obra requirió de una inversión de 91.000 euros y Llamedo cuantificó en un total de 3,8 millones la inversión realizada por el Ejecutivo regional en lo que va de legislatura.

“El compromiso del Principado con las mujeres que sufren violencia de género es absoluto, y se demuestra con recursos reforzados, inversiones crecientes y una red pública capaz de responder de manera inmediata y eficaz ante situaciones de riesgo”, aseguró la socialista, que defendió la necesidad de “adaptar los servicios a una realidad social que cambia y exige nuevas formas de acompañamiento, protección y recuperación para las víctimas y sus familias”. En cuanto a las ayudas económicas para víctimas de violencia de género, se han otorgado en esta legislatura 1.684 por un importe de más cinco millones de euros, que se suman a los 1,5 destinados a la Red.

Un nuevo plan de conciliación

Por último, anunció también Llamedo la inminente puesta en marcha del programa "Respiro", un nuevo recurso de conciliación en la Casa Malva. El plan, con 75.000 euros de financiación, ofrecerá en Gijón un servicio de cuidado infantil en un horario "cerrado y pactado" con la madre y con el objetivo de que ésta pueda tener tiempo y espacio para gestiones personales de cualquier tipo.