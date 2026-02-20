El catálogo de la Estación del Vasco, un tomo "primoroso"

El Museo del Ferrocarril de Gijón acogió ayer por la tarde la presentación del catálogo sobre la exposición de la Estación del Vasco de Oviedo. El tomo, que se ensalzó como "primoroso", tiene como fin ser un "ejercicio de memoria" que plasma años de investigación y el esfuerzo por convertir un trauma urbanístico –su "sorpresiva" demolición en 1989– en una herramienta de aprendizaje para las nuevas generaciones.

El comisario de la muestra, José María Flórez, profundizó en la excepcionalidad arquitectónica del edificio. "Fue una obra innovadora para su época, con varias alturas y niveles", recordó. Flores destacó cómo el Art Déco y el Modernismo interactuaron en un espacio que fue pionero en el uso del hormigón. Pese al dolor que causó su pérdida, el experto rescató una lectura positiva: "La reacción contra el derribo contribuyó a mejorar la conciencia patrimonial".

La intervención de la catedrática Pilar García Cuetos, coautora de los textos, también fue muy relevante. García Cuetos rememoró como vivió la destrucción de la icónica terminal. "Era muy joven y lo sentí como un fracaso de la ciudad", confesó.

En el evento, que modero el director del museo, Javier Fernández López, intervinieron la concejala de Cultura gijonesa, Montserrat López Moro, que afirmó que la estación fue "símbolo del desarrollo de Oviedo en el siglo XX"; y el responsable de diseño del tomo, Juan Jareño, que abundó en la confección de la edición, con la que persiguió que el lector "toque y sienta" la historia de la construcción.