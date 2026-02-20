Una charla de José Manuel Vaquero inicia un ciclo sobre la Transición

La Casa Rectoral de San Pedro acoge hoy, viernes, a las siete y media de la tarde, la conferencia del periodista José Manuel Vaquero, actual consejero de Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece LA NUEVA ESPAÑA, con la que se inicia un ciclo sobre la Transición en España que contará con figuras significativas del mundo político y social que jugaron un papel relevante durante aquellos años cruciales para la democracia.

La conferencia de José Manuel Vaquero lleva por título "La Transición en Asturias (1975-1983)". El conferenciante será presentado por el jurista Javier Junceda Moreno, miembro de la directiva del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), que ha publicado en dos tomos las crónicas escritas por José Manuel Vaquero desde Asturias durante la Transición.

La trayectoria profesional de José Manuel Vaquero está ligada desde sus inicios a LA NUEVA ESPAÑA, donde comenzó siendo corresponsal en Gijón, pasando posteriormente por sucesivos cargos de responsabilidad hasta dirigir el periódico entre 1983 y 1990 haciéndolo crecer hasta alcanzar el liderazgo de la prensa asturiana. Posteriormente ocupó puestos directivos en Prensa Ibérica, de la que fue su consejero delegado entre 2009 y 2014.

Durante los últimos años de la dictadura y los primeros de la democracia escribió crónicas políticas. "En esta época supo ofrecer una información veraz, fruto de su trabajo, de su discreción, de su temple y de su inteligencia que lo llevaron a ser el gran retratista de la transición asturiana; ahora, templada su memoria por el tiempo, resulta ser su gran intérprete", se indica en la reseña con la que el Foro Jovellanos ha convocado el acto. Entre 1978 y 1983 también fue corresponsal en Asturias de un diario nacional. Las siguientes conferencias del ciclo que hoy inicia, se desarrollarán en primavera y verano.