La economía azul, un mar de oportunidades en Gijón: descubre cómo puedes conseguir financiación para impulsar la sostenibilidad económica en diferentes sectores vinculados a este ámbito

El próximo 27 de febrero tendrá lugar en la Escuela Superior de la Marina Civil una interesante jornada sobre Oportunidades de Financiación en la Economía Azul, organizada por la Cátedra Milla del Conocimiento: Gijón Azul y Gijón Impulsa.

La jornada, tiene como objetivo dar a conocer los principales instrumentos financieros europeos y nacionales disponibles para impulsar la sostenibilidad económica en los sectores vinculados a la economía azul, y contará con la participación de importantes expertos que hablarán del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), los programas Horizonte Europa y LIFE, y las iniciativas de cooperación territorial como Interreg, entre otros.

Pueden consultar el programa y los ponentes en Díptico-Jornada financiación economía azul 27022026.

Inscripción: https://lnkd.in/eZNdgNqM