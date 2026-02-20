Dos muertos y varios heridos en un accidente en Gijón: una grúa invadió la acera y arrolló a, al menos, un peatón
El gruista que supuestamente provocó el siniestro sufrió algún tipo de indisposición, se subió a la acera y se empotró con un negocio
Conmoción en la avenida Constitución en Gijón. Un accidente de tráfico ha dejado dos fallecidos. Según las primeras hipotesis de los investigadores, el conductor de una grúa perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una tienda por causas que se investigan. Algunas fuentes explican que el hombre que supuestamente provocó el accidente pudo sufrir algún tipo de indisposición. El suceso ha dejado al menos dos fallecidos y varios heridos.
El accidente se ha producido pasadas las diez de la noche. Hay un gran despliegue de ambulancias, policía local y policía nacional. Los hechos se están investigando, pero todo apunta por el momento a que la grúa, al perder el control del vehículo impactó con otros coches.
Los servicios sanitarios se encuentran sobre el terreno. Los sanitarios de emergencias médicas llegaron a la zona a bordo de una UVI móvil, cuya base se encuentra a apenas unos metros del lugar del siniestro.
