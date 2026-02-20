Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

Dos muertos y varios heridos en un accidente en Gijón: una grúa invadió la acera y arrolló a, al menos, un peatón

El gruista que supuestamente provocó el siniestro sufrió algún tipo de indisposición, se subió a la acera y se empotró con un negocio

Dos muertos en un brutal accidente de tráfico en Gijón

Dos muertos en un brutal accidente de tráfico en Gijón

Pablo Palomo

Nico Martínez

Conmoción en la avenida Constitución en Gijón. Un accidente de tráfico ha dejado dos fallecidos. Según las primeras hipotesis de los investigadores, el conductor de una grúa perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una tienda por causas que se investigan. Algunas fuentes explican que el hombre que supuestamente provocó el accidente pudo sufrir algún tipo de indisposición. El suceso ha dejado al menos dos fallecidos y varios heridos.

El accidente se ha producido pasadas las diez de la noche. Hay un gran despliegue de ambulancias, policía local y policía nacional. Los hechos se están investigando, pero todo apunta por el momento a que la grúa, al perder el control del vehículo impactó con otros coches.

Noticias relacionadas

Los servicios sanitarios se encuentran sobre el terreno. Los sanitarios de emergencias médicas llegaron a la zona a bordo de una UVI móvil, cuya base se encuentra a apenas unos metros del lugar del siniestro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón
  2. Un argelino que llevaba apenas 40 días en España y un menor marroquí propinan una paliza a un gijonés para robarle
  3. Horario, recorrido, participantes... el gran desfile de Carnaval de Gijón mira al cielo ante la amenaza de lluvia
  4. Un joven herido en el cuello y su padre detenido tras un grave altercado en la entrada de un bar del barrio gijonés de Cimavilla
  5. Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía
  6. Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón
  7. El carnaval de Gijón ya tiene a sus ganadores y corona a 'Xaréu n'el ñeru' como mejor charanga: 'Es una emoción increíble
  8. Un gijonés con un detector de metales localiza un proyectil de la Guerra Civil en plena playa de San Lorenzo

Dos muertos y varios heridos en un accidente en Gijón: una grúa invadió la acera y arrolló a, al menos, un peatón

Dos muertos y varios heridos en un accidente en Gijón: una grúa invadió la acera y arrolló a, al menos, un peatón

Carmen López, campeona mundial de surf adaptado, comparte su historia en el Club Santa Olaya

Carmen López, campeona mundial de surf adaptado, comparte su historia en el Club Santa Olaya

Un pergamino del siglo XVII, rutas o visitas guiadas: la parroquia de Gijón que impulsa una gran exposición sobre sus raíces

Un pergamino del siglo XVII, rutas o visitas guiadas: la parroquia de Gijón que impulsa una gran exposición sobre sus raíces

Emotivo último adiós en Gijón al hostelero Falo González, propietario de Les Cabañes

Emotivo último adiós en Gijón al hostelero Falo González, propietario de Les Cabañes

La Casa Malva de Gijón sumará doce nuevos pisos para casos urgentes

La Casa Malva de Gijón sumará doce nuevos pisos para casos urgentes

Los vecinos convocan a los grupos municipales de Gijón por los parques de baterías: "La salud y la seguridad deben situarse por encima de cualquier otro criterio"

Los vecinos convocan a los grupos municipales de Gijón por los parques de baterías: "La salud y la seguridad deben situarse por encima de cualquier otro criterio"

Alarma en un bar de Gijón por un cliente borracho blandiendo un cuchillo: "La camarera se asustó"

Alarma en un bar de Gijón por un cliente borracho blandiendo un cuchillo: "La camarera se asustó"

Caminan a cuatro patas, ladran y maúllan y se sienten en parte animales... los "therian", la última moda viral juvenil que llega a Gijón

Caminan a cuatro patas, ladran y maúllan y se sienten en parte animales... los "therian", la última moda viral juvenil que llega a Gijón
Tracking Pixel Contents