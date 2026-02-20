Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

Impulsa Talent: 16 semanas para acelerar cinco talentos creativos de Gijón

La primera edición del proyecto empieza con un programa intensivo de 16 semanas para apoyar el crecimiento de 5 propuestas creativas locales

Impulsa Talent

Impulsa Talent

L. L.

Impulsa Talent inicia su primera edición en Gijón/Xixón con un programa intensivo de 16 semanas, orientado a acelerar el crecimiento de cinco talentos creativos locales. Los proyectos han sido seleccionados por su potencial, con el objetivo de convertir su talento en una carrera-empresa escalable, con resultados medibles de consolidación, profesionalización y expansión nacional e internacional.

El programa está financiado por Gijón Impulsa, como parte de las acciones que se desarrollan en torno al sector de especialización territorial recogido en el Pacto Gijón Futuro 2024-27: Gijón Creativo.

Lía Martín de la Rosa, estratega y mentora de internacionalización en industrias creativas y entretenimiento, con 25 años de experiencia en el desarrollo de artistas y proyectos culturales internacionales, lidera este programa.

En la fase de captación de talentos se valoraron hasta 20 proyectos interesados en participar, siendo finalmente seleccionado, 5 de ellos, por su proyección, madurez y capacidad de crecimiento.

Estos proyectos son los siguientes:

  • David Marcos Elena (Pintura)
  • Jorge Bazo Cueto, Tessera (Modelado y animación 3D)
  • Oscar Molero San Juán (Ilustración y Stopmotion)
  • Eva Echevarría (Artesana accesorios de piel)
  • Ana Fueyo Sánchez, Galata Sisters (Moda)

Durante el Programa Impulsa Talent, se trabajará de cerca con cada participante para definir objetivos claros, ordenar el modelo de negocio, fortalecer la propuesta de valor y la marca, aportar visión y nuevas ideas en producción y potenciales oportunidades de negocio, estructurar un plan de acción y mejorar la capacidad de venta y colaboración.

El enfoque es práctico: diagnóstico, prioridades, ejecución y seguimiento, para que cada proyecto salga del programa más sólido y preparado para escalar.

Impulsa Talent refuerza así la apuesta de Gijón Impulsa por el talento creativo local, conectando a profesionales con herramientas, metodología y acompañamiento para transformar potencial en crecimiento sostenible.

La presentación de este proyecto, que tuvo lugar esta mañana, contó con la intervención de Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y Concejala Delegada de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Luis Díaz, Director-Gerente de Gijón Impulsa y Lía Martín de la Rosa, mentora del programa. Todos ellos destacaron la necesidad de potenciar el sector cultural y creativo de la ciudad como un eje estratégico, que fija talento y que genera dinamismo económico y de ciudad.

Noticias relacionadas

Ángela Pumariega: “Desde nuestra Concejalía seguimos apostando por el talento creativo como una palanca estratégica para el futuro de Gijón. Creemos firmemente que la creatividad, la innovación y la cultura son motores económicos de primer nivel, y este programa es una muestra del compromiso del Ayuntamiento con quienes están construyendo una ciudad más dinámica, diversa y con futuro”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón
  2. Un argelino que llevaba apenas 40 días en España y un menor marroquí propinan una paliza a un gijonés para robarle
  3. Horario, recorrido, participantes... el gran desfile de Carnaval de Gijón mira al cielo ante la amenaza de lluvia
  4. Un joven herido en el cuello y su padre detenido tras un grave altercado en la entrada de un bar del barrio gijonés de Cimavilla
  5. Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía
  6. Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón
  7. El carnaval de Gijón ya tiene a sus ganadores y corona a 'Xaréu n'el ñeru' como mejor charanga: 'Es una emoción increíble
  8. Un gijonés con un detector de metales localiza un proyectil de la Guerra Civil en plena playa de San Lorenzo

La economía azul, un mar de oportunidades en Gijón: descubre cómo puedes conseguir financiación para impulsar la sostenibilidad económica en diferentes sectores vinculados a este ámbito

La economía azul, un mar de oportunidades en Gijón: descubre cómo puedes conseguir financiación para impulsar la sostenibilidad económica en diferentes sectores vinculados a este ámbito

LABoral presenta “De rerum natura”, un viaje artístico al corazón del bosque y la materia

José Luis García Nicieza, nuevo presidente de "Les Caseríes": "Necesitamos más vigilancia y patrullas, solo así bajarán los robos"

Impulsa Talent: 16 semanas para acelerar cinco talentos creativos de Gijón

Impulsa Talent: 16 semanas para acelerar cinco talentos creativos de Gijón

El barrio gijonés de El Coto aplaude el inicio de las obras para su futuro anfiteatro: "Va a ser una maravilla"

El barrio gijonés de El Coto aplaude el inicio de las obras para su futuro anfiteatro: "Va a ser una maravilla"

Roqueñí respalda el apoyo del Puerto de Gijón al deporte y la seguridad durante su visita al proyecto "Swimsafe" en el Club Santa Olaya

Roqueñí respalda el apoyo del Puerto de Gijón al deporte y la seguridad durante su visita al proyecto "Swimsafe" en el Club Santa Olaya

La Policía Nacional refuerza con drones la seguridad en la zona rural de Gijón para combatir los robos y ganar "tranquilidad"

La Policía Nacional refuerza con drones la seguridad en la zona rural de Gijón para combatir los robos y ganar "tranquilidad"

Emotivo último adiós en Gijón al hostelero Falo González, propietario de Les Cabañes

Emotivo último adiós en Gijón al hostelero Falo González, propietario de Les Cabañes
Tracking Pixel Contents