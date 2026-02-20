Impulsa Talent: 16 semanas para acelerar cinco talentos creativos de Gijón

Impulsa Talent inicia su primera edición en Gijón/Xixón con un programa intensivo de 16 semanas, orientado a acelerar el crecimiento de cinco talentos creativos locales. Los proyectos han sido seleccionados por su potencial, con el objetivo de convertir su talento en una carrera-empresa escalable, con resultados medibles de consolidación, profesionalización y expansión nacional e internacional.

El programa está financiado por Gijón Impulsa, como parte de las acciones que se desarrollan en torno al sector de especialización territorial recogido en el Pacto Gijón Futuro 2024-27: Gijón Creativo.

Lía Martín de la Rosa, estratega y mentora de internacionalización en industrias creativas y entretenimiento, con 25 años de experiencia en el desarrollo de artistas y proyectos culturales internacionales, lidera este programa.

En la fase de captación de talentos se valoraron hasta 20 proyectos interesados en participar, siendo finalmente seleccionado, 5 de ellos, por su proyección, madurez y capacidad de crecimiento.

Estos proyectos son los siguientes:

David Marcos Elena (Pintura)

Jorge Bazo Cueto, Tessera (Modelado y animación 3D)

Oscar Molero San Juán (Ilustración y Stopmotion)

Eva Echevarría (Artesana accesorios de piel)

Ana Fueyo Sánchez, Galata Sisters (Moda)

Durante el Programa Impulsa Talent, se trabajará de cerca con cada participante para definir objetivos claros, ordenar el modelo de negocio, fortalecer la propuesta de valor y la marca, aportar visión y nuevas ideas en producción y potenciales oportunidades de negocio, estructurar un plan de acción y mejorar la capacidad de venta y colaboración.

El enfoque es práctico: diagnóstico, prioridades, ejecución y seguimiento, para que cada proyecto salga del programa más sólido y preparado para escalar.

Impulsa Talent refuerza así la apuesta de Gijón Impulsa por el talento creativo local, conectando a profesionales con herramientas, metodología y acompañamiento para transformar potencial en crecimiento sostenible.

La presentación de este proyecto, que tuvo lugar esta mañana, contó con la intervención de Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y Concejala Delegada de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Luis Díaz, Director-Gerente de Gijón Impulsa y Lía Martín de la Rosa, mentora del programa. Todos ellos destacaron la necesidad de potenciar el sector cultural y creativo de la ciudad como un eje estratégico, que fija talento y que genera dinamismo económico y de ciudad.

Ángela Pumariega: “Desde nuestra Concejalía seguimos apostando por el talento creativo como una palanca estratégica para el futuro de Gijón. Creemos firmemente que la creatividad, la innovación y la cultura son motores económicos de primer nivel, y este programa es una muestra del compromiso del Ayuntamiento con quienes están construyendo una ciudad más dinámica, diversa y con futuro”.