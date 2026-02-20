José Luis García Nicieza, nuevo presidente de "Les caseríes": "Necesitamos más vigilancia y patrullas, solo así bajarán los robos""

José Luis García Nicieza (Gijón, 1969), nuevo presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales "Les Caseríes", es consciente de la responsabilidad que asume. "Hay que dedicarle mucho tiempo", señala Nicieza, también líder vecinal de Veriña, una de las parroquias más castigadas por la polución, que se erige en uno de los asuntos más candentes a abordar. La seguridad es otro de ellos. "Si faltan medios, habrá que buscarlos", asevera.

Encabezaba la única candidatura. ¿Por qué se presentó?

Hablando con varias personas y viendo que nadie se presentaba nos dijimos que si nos presentábamos nosotros. Y nos lanzamos. Estos puestos son de bastante desgaste, esta directiva llevaba ya dos rondas. Tiene que haber continuidad en la Federación y hay que dar un paso al frente cuando toca.

Se abre una nueva etapa en "Les Caseríes".

Seguiremos con los temas enquistados, como el vial de Jove, la fibra, el saneamiento o el problema de la seguridad, que va "in crescendo". Intentaremos desbrozarlos, nunca mejor dicho, y buscar una solución. El camino nos lo marcan las necesidades.

¿Cómo lo afronta a nivel personal?

Con responsabilidad. Es un cambio importante; no es lo mismo llevar una asociación de vecinos que una federación. Representaremos a aproximadamente 25.000 personas de la zona rural. Hay que dedicarle mucho tiempo y los componentes de la ejecutiva lo tenemos claro. Esto va a consumir horas, quebraderos de cabeza y algún disgusto.

Releva a Miguel Llanos.

Presidió la Federación cuatro años de manera impecable. Su equipo consiguió temas importantes como las cámaras de vigilancia, que sabemos que costó mucho. Es una persona que supo estar y llevar muy bien la presidencia. Un ejemplo a seguir por su buen hacer, buena gestión y transparencia.

La asociación de Veriña llegó a integrar la Federación urbana (FAV) y ahora su presidente liderará "Les Caseríes".

Veriña no deja de ser mitad y mitad en cuanto a lo urbano y lo rural. En "Les Caseríes" estuvimos desde el primer momento. Los socios tiran más a querer estar en la zona rural. No dábamos abasto, era tener una cosa duplicada. Pero la FAV nos llama para algunos temas y vamos. Es algo natural.

¿Están más atendidas las parroquias en la actualidad que hace unos años?

No hay color respecto a la atención del anterior equipo de gobierno. No hubo ningún problema en el trato y la educación, pero en cuanto a la eficacia de hacer cosas... Cuando este gobierno empezó a funcionar se notó, como en cuestiones del día a día, el mantenimiento de los caminos, los desbroces... La zona rural tuvo épocas muy oscuras, aunque queda mucho por mejorar.

Una preocupación acuciante radica en los robos en viviendas.

En algunas parroquias se vive con nerviosismo. Si no hay medios, habrá que ponerlos. Si el Ayuntamiento no puede porque se salga de su rango de acción, habrá que ver a Delegación del Gobierno. No se puede tener a la gente con miedo a no estar en casa.

¿Qué reivindican?

El problema puede ser que no haya más medios, pero si faltan habrá que buscarlos. Necesitamos más vigilancia y patrullas. Si una persona quiere entrar en una casa, la única manera de evitarlo es que vea presencia policial que le desanime. Y así bajará el índice de robos.

El año pasado comenzaron a operar las cámaras de videovigilancia.

Tienen que extenderse, aunque sabemos que no es fácil y requiere una inversión fuerte. Sí que hubo un impacto directo entre su funcionamiento y la bajada de robos. Sirvieron donde se colocaron, pero el problema se desplazó a otras zonas. Desgraciadamente estamos así.

¿Y la contaminación?

Es algo transversal a todo Gijón, si bien los focos más importantes están en la zona oeste. Hacerla desaparecer es imposible, pero hay una normativa en cuanto a los niveles de contaminación que todo el mundo debe cumplir. Y, si no lo hace, que se le sancione. Hablo principalmente a la parte industrial.

Los vecinos de La Calzada mantienen su movilización para pedir alternativas en los accesos a El Musel.

Que pasen mil camiones diarios por la avenida Príncipe de Asturias es inadmisible. Y pasan camiones con gran tonelaje y mercancías peligrosas. No es el motivo principal de la contaminación y no hay que echarle toda la culpa al tráfico, pero suma.

Tras el fiasco del vial de Jove, ¿cómo están los ánimos?

El vial de Jove es una cuestión de dinero. Los vecinos no podemos aportar una solución técnica. Hay que sentarse con ganas de solucionarlo y de aportar dinero. Tenemos un Puerto muy grande al que la mercancía llega a través de una ciudad. Respecto al Ministerio, la confianza es cero. Siempre acaban lanzando balones fuera. Y espero que no pretendan el año que viene (año electoral) decirnos que harán un vial, porque sería llamarnos "tontos" a la cara.

La postura vecinal parece clara en cuanto a los parques de baterías.

No pueden estar cerca de zonas habitadas. No dudo de que hagan falta, pero hay que buscar un sitio donde no afecten a la gente. Sabemos que el Ayuntamiento iba a estar vigilante.

Una demanda también consiste en facilitar la burocracia para las fiestas populares.

El mayor riesgo es que desaparezcan las fiestas de prao. Si seguimos intensificando la burocracia llegará un momento en el que las parroquias no puedan asumir lo que se les pide. Debe haber más flexibilidad en horarios y papeleo. Además, es lo mismo una romería con un grupo de baile y empanadas que una macrofiesta con orquesta y atracciones.