LABoral presenta “De rerum natura”, un viaje artístico al corazón del bosque y la materia

El LABoral Centro de Arte y Creación Industrial inauguró este mediodía la exposición “De rerum natura. De la naturaleza de las cosas”, un proyecto que reúne el trabajo de seis artistas en residencia y que propone un recorrido por las tensiones entre lo orgánico y lo tecnológico, lo ancestral y lo digital.

La muestra, comisariada por Sara García y Ricardo Villoria, se inscribe en una de las líneas estratégicas del centro: la reflexión contemporánea sobre el entorno, los materiales y los sistemas de vida que habitamos. “Para este centro es importante abordar la cuestión de la naturaleza. No es una temática puntual ni aleatoria, sino una responsabilidad”, subrayó la directora de LABoral, Semíramis González, durante la presentación. “Nos interesa ese diálogo entre paisaje, industria y cultura que forma parte de nuestra identidad como centro y como territorio”, afirmó.

Un bosque como experiencia

El recorrido comienza con la obra de Covadonga Pérez, que actúa como “bienvenida” al bosque. Su proyecto Tierrina reinterpreta el paisaje asturiano desde el arte textil, incorporando lana, algodón y fibras sintéticas. La pieza más reciente, Vibraciones sonoras, introduce sensores que permiten al espectador generar sonido mediante el tacto. “Es una invitación amable, una primera aproximación sensorial", apuntó la comisaria.

A medida que avanza el recorrido, el verde inicial se oscurece y aparece Zona de penumbra, la instalación audiovisual de Javier Bejarano. La pieza sumerge al visitante en una atmósfera de tensión y presencia latente. Tras la penumbra emerge un “claro”, un espacio de suspensión donde se sitúan las obras de Paula Blanco. Sus velos translúcidos realizados en fibra de vidrio y pigmentos remiten a formas vegetales ambiguas, a medio camino entre planta e insecto.

Materia, tecnología y cuerpo

En otro punto del recorrido, Maï Diallo presenta dos esculturas realizadas en silicona, arcilla y metal que evocan organismos embrionarios. La escultura C. 3-1 de Covadonga Casado introduce una presencia rotunda y ancestral. Se trata de una cabeza femenina de gres acompañada de manos separadas del cuerpo que sostienen atributos. El recorrido culmina con HUB75, de Pelayo Tamargo, que integra pintura tradicional y paneles LED en un mismo soporte. Sus retratos femeninos combinan óleo y carbón con matrices digitales visibles desde la parte trasera, donde quedan expuestos cables y estructuras.

Colaboración institucional y residencias

“Es el fruto de la primera colaboración entre dos programas de residencias”, destacó la directora del centro, en referencia a la residencia artística de LABoral y la del Palacio de San Andrés de Cornellana de Contrueces. Cuatro de los artistas desarrollaron sus proyectos en el propio centro y dos en el programa municipal, evidenciando la coordinación entre administraciones.

La concejala de Cultura de Gijón, Montserrat López Moro, subrayó que la exposición es el resultado de “procesos de investigación y experimentación que solo son posibles cuando hay políticas culturales comprometidas con el tiempo y los recursos necesarios para crear”. Por su parte, el director general de Patrimonio Cultural, Pablo León, animó al público a visitar la muestra y destacó la importancia de fortalecer la red de residencias artísticas en Asturias.

Nuevo archivo de artistas asturianos

La inauguración sirvió también para presentar un nuevo espacio dedicado al Archivo de Artistas Asturianos y Asturianas, concebido como lugar de consulta e investigación, accesible tanto en formato físico como digital. La iniciativa refuerza la apuesta del centro por el apoyo estructural al tejido creativo del territorio.