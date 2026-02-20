Moriyón insta de nuevo a Óscar Puente a sacar los camiones de La Calzada
La Alcaldesa lamenta el "horror" de la política nacional en un Jovellanos lleno por "Hora 25"
S. F. L.
"Él fue alcalde; tiene que entenderlo". La alcaldesa, Carmen Moriyón, intentó ayer de nuevo reclamar la atención del ministro Óscar Puente, esta vez, en un teatro Jovellanos lleno por la emisión en directo de "Hora 25", el programa de la Cadena Ser que presenta Aimar Bretos. El público en el odeón aplaudió la forista cuando señaló que, aunque entiende que el político "tiene muchas cuestiones encima de la mesa", alguien del Ministerio debe abordar el problema del tráfico pesado que atraviesa La Calzada en el marco de un plan de accesos al Puerto que sigue sin concretar una alternativa al fallido vial de Jove. Fue aplaudida también la Regidora cuando, ante la pregunta de Bretos de cómo veía desde Gijón la política nacional, ella dijo: "Un horror".
En la charla con el periodista, Moriyón ensalzó de nuevo la puesta en marcha de Naval Azul, con un paseo público ya habilitado tras una adecuación provisional terminada a finales de año y que surge como actuación intermedia mientras prospera la redacción del plan especial. Insistió en el papel que jugará el futuro parque empresarial en una zona oeste "que quería dejar de ver chimeneas" y que se centrará en las industrias limpias, en este caso vinculadas a la economía azul. Bretos le preguntó también por el proyecto de Tabacalera, y la forista señaló que el futuro centro de arte lo gestionará la Fundación Municipal de Cultura. En el programa se habló también de Feten, a punto de empezar, y del recién terminado Antroxu.
Sobre el tráfico pesado en la zona oeste, añadió también la forista que sigue "sin respuesta" del Ministerio respecto al plan de accesos al Puerto y la previsible alternativa por Aboño como principal actuación pendiente. "Se nos dijo que una cosa no la iban a hacer (el vial de Jove), pero no ponen otra solución encima de la mesa", lamentó.
