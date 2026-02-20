El POEX 2026 de Gijón se "pierde en la traducción" y homenajea a dos autores regionales fallecidos el año pasado

Gijón volverá a convertirse el próximo mes de marzo en la capital regional del verso. La Fundación Municipal de Cultura presentó este viernes la VII edición de POEX (Encuentros de Poesía en Xixón), una cita ya consolidada que este año se despliega por toda la ciudad con un programa que mezcla academicismo, creación joven y la emoción del recuerdo. Bajo la dirección de Jaime Priede, el festival se celebrará del 12 al 21 de marzo, teniendo como ejes centrales los homenajes póstumos a dos figuras imprescindibles de las letras en Asturias que fallecieron en 2025, Xuan Bello y Javier García Rodríguez, amén de tener como "leitmotiv" de esta edición "Lost in Translation".

Tal como explicó la concejala de Cultura, Montserrat López Moro, el título es un guiño directo a la icónica película de Sofia Coppola, utilizándolo como un "doble juego para pensar la traducción de la poesía no como una pérdida, sino como un tránsito entre dos lugares" y, a tal efecto, se celebrarán sendas actividades, como encuentros y mesas redondas, en las que las letras extranjeras y los matices que se logran al adaptarlas a la lengua de Cervantes serán protagonistas.

En esta idea profundizó el director del festival durante la presentación, que se efectuó en la biblioteca cervantina de la Escuela de Comercio. Para Priede, la traducción poética es una "imposibilidad factible". Frente a la famosa máxima de Robert Frost que decía que "la poesía es lo que se pierde en la traducción", POEX 2026 propone lo contrario: la traducción como una versión enriquecida, como un puente.

"La poesía no pertenece solo a la lengua de partida ni a la de llegada, sino que ocupa un ámbito intermedio", señaló Priede, destacando que este concepto de "tránsito" impregna toda la programación.

Sendos homenajes

La emoción tendrá sus puntos álgidos en los dos grandes homenajes de este año. El sábado 14, el salón de actos del Antiguo Instituto (CCAI) acogerá el recuerdo a Xuan Bello bajo el título "A la solombra d’una zrezal", con una pieza audiovisual creada por el Ateneo Obrero de Gijón. Por su parte, el viernes 20 será el turno de Javier García Rodríguez en un acto polifónico titulado "Mi vida es un poema", donde una veintena de amigos y autores como Manuel Vilas, Marta Sanz o Nacho Vegas leerán versos en su memoria.

El programa cuenta con un plantel de lujo que incluye también a Gonçalo M. Tavares, Jordi Doce, Elsa Moreno, Marta Sanz o Sofía Castañón, entre otros autores.

La música y la performance también tendrán su espacio con un concierto de lieder -canción breve basada en un poema- sobre textos de Wilhelm Müller y, como broche de oro, el concierto de clausura de "Niño de Elche" el sábado 21 en el Patio del CCAI, donde presentará "Canción de", un trabajo basado en versiones de poetas como T.S. Eliot o Ernesto Cardenal.

Además, el festival celebrará el 20.º aniversario de la revista Formientu, pieza clave en el desarrollo de la literatura joven en asturiano, con una mesa redonda en la que participarán sus directores históricos. Por su parte, el "Aula POEX" llevará la poesía a las aulas de primaria y secundaria, con talleres como los de Ester Sánchez para los más pequeños o las lecturas de poemas "en femenino" a cargo del alumnado del IES n.º 1.

Noticias relacionadas

En esta séptima edición, el certamen refuerza sus vínculos con la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) -cuyo alumnado ejercerá de jurado en el V Concurso de Videopoemas-, el Café librería Toma 3, LABoral Centro de Arte y la especial relevancia que cobra la implicación de la Red Municipal de Bibliotecas y los centros educativos.