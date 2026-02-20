La Policía Nacional refuerza con drones la seguridad en la zona rural de Gijón para combatir los robos y ganar "tranquilidad"
El objetivo es "vigilar desde el aire amplias superficies y mejorar la capacidad de detección de movimientos sospechosos en áreas de difícil acceso"
La Policía Nacional refuerza los dispositivos de seguridad en la zona rural de Gijón tras la oleada de robos sufrida en las últimas semanas. Entre las medidas adoptadas figura la utilización de drones que permiten "vigilar desde el aire amplias superficies y mejorar la capacidad de detección de movimientos sospechosos en áreas de difícil acceso". También "ampliar el campo de visión de los agentes, detectar posibles vías de escape y supervisar caminos rurales, fincas y accesos a viviendas aisladas con mayor eficacia".
Este despliegue tecnológico,, destaca la Policía Nacional, se suma a "la intensificación de la presencia policial tanto uniformada como de paisano, con patrullas que realizan controles preventivos, identificaciones selectivas y labores de vigilancia discreta en distintos puntos estratégicos". Resalta el cuerpo que el objetivo es "localizar y detener a los autores de los recientes robos que, al concentrarse en un corto periodo de tiempo, han generado cierta sensación de inseguridad entre los vecinos".
Ese sentimiento lo expresaba José Luis García Nicieza, nuevo presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales "Les Caseríes", en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA. "En algunas parroquias hay nerviosismo; necesitamos más vigilancia y patrullas", afirmaba el también líder vecinal de Veriña. Desde la Policía Nacional recalcan que el empleo de los drones "se trata de un refuerzo preventivo y coordinado, diseñado para anticiparse a nuevos hechos delictivos y reforzar la tranquilidad en la zona".
El operativo permanecerá activo mientras se desarrollan las investigaciones, con el "compromiso de restablecer plenamente la sensación de seguridad en la zona y poner a disposición judicial a los responsables de los hechos". Asimismo, desde la Policía Nacional inciden en "la importancia de la colaboración ciudadana, avisar de cualquier movimiento sospechoso y comunicar de inmediato cualquier incidencia a través del 091".
Suscríbete para seguir leyendo
- Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón
- Un argelino que llevaba apenas 40 días en España y un menor marroquí propinan una paliza a un gijonés para robarle
- Horario, recorrido, participantes... el gran desfile de Carnaval de Gijón mira al cielo ante la amenaza de lluvia
- Un joven herido en el cuello y su padre detenido tras un grave altercado en la entrada de un bar del barrio gijonés de Cimavilla
- Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía
- Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón
- El carnaval de Gijón ya tiene a sus ganadores y corona a 'Xaréu n'el ñeru' como mejor charanga: 'Es una emoción increíble
- Un gijonés con un detector de metales localiza un proyectil de la Guerra Civil en plena playa de San Lorenzo