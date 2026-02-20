Ruedes "rescata su pasado": una exposición sobre historia y patrimonio, un pergamino de finales del siglo XVII y rutas y visitas guiadas

Un pergamino con siglos de antigüedad restaurado, el estudio del retablo de Luis Fernández de la Vega de la Capilla de la Concepción, la recuperación de libros parroquiales o documentos, el diseño de rutas y visitas guiadas y una muestra de carteles sobre la historia y el territorio de Ruedes. Esos son los pilares del proyecto "Ruedes Histórico", impulsado por la Asociación Románico Rural Asturiano (ARRA) y el Arzobispado de Oviedo y cuya inauguración tendrá lugar mañana en la iglesia de Santa María Magdalena. "Es muy importante rescatar el pasado", ensalzan sus promotores. Una iniciativa que para Ruedes "significa mucho", aplauden los vecinos.

La exposición, compuesta por una visual cartelería, tiene una parte introductoria sobre le territorio de Ruedes, su flora o fauna... que se complementa con la parte histórica, con sucintas explicaciones sobre las antiguas vías de comunicación, el propio templo de Santa María Magdalena, la Capilla de la Concepción o la Malatería de San Lázaro de Ruedes, el hospital de leprosos del siglo XIII. Una de las joyas de las corona es un pergamino que data de finales del siglo XVII o inicios del XVIII. Una especialista restauró dicha reliquia.

En el periplo antes mencionado, Juan Morán Menéndez de La Vandera, canónigo de Santa María de Arbas, había mandado dejar constancia en pergamino de las obligaciones del patrono o fabriquero de la capilla en relación a las misas y al cuidado de la misma. "Estaba en muy mal estado y creo que, si no se hubiese restaurado, se habría perdido; estaba atacado por la carcoma", señala Bernardo Santaeugenia, presidente de ARRA, sobre un elemento que el párroco Manuel Valdés había llevado décadas atrás a la Abadía de Cenero. En la sacristía se encontró.

Cristina Salvador y Ángel González, colocando uno de los carteles. / Á. G.

En los compases finales está, por otro lado, el estudio de un retablo atribuido al escultor Luis Fernández de la Vega, que alberga una imagen de la Virgen de la Concepción y otra de San Juan Bautista. Ensalza Bernardo Santaeugenia que ese entorno, el de Ruedes y otras parroquias como Cenero, es "muy rico" a nivel histórico y patrimonial, como iglesias antiguas como las de Leorio o La Pedrera. "Hay muchas capillas, algunas desaparecidas; estamos trabajando en la documentación", indica Santaeugenia, un apasionado de estas cuestiones.

Otro de los aspectos que abarca el proyecto "Ruedes Histórico" consiste en rutas para realizar visitas guiadas a lugares emblemáticos del entorno geográfico, como la ermita de San Pedro en Llantones o la iglesia de San Martín de Huerces. "Desde el punto de vista patrimonial es una zona muy interesante, no digamos ya desde el punto de vista paisajístico", afirma Bernardo Santaugenia, que ayer echaba una mano para colocar los elementos expositivos en la iglesia de Santa María Magdalena. En su interior, además, está una muestra itinerante bajo el título "Iglesias de fábrica románica de Gijón", con carteles sobre doce templos de los siglos XII y XIII que conservan en mayor o menor medida componentes de su origen, como portadas, arcos de triunfo, ábsides o canecillos.

El pergamino restaurado. / Á. G.

Alejandro Rionda, tesorero de la Asociación Románico Rural Asturiano, cree que la exposición servirá para arrojar algo de luz sobre los elementos que la protagonizan. "Hay un desconocimiento bastante acentuado de todos los monumentos históricos que hay en las iglesias de la zona rural", asevera Rionda, que celebra el resultado de las actividades que promueve la asociación, de reciente creación. "En las visitas y conferencias hay mucha aceptación y afluencia; hay gente muy interesada", sostiene.

Para José Ramón Uría, vocal de la asociación vecinal de Ruedes, este proyecto "significa mucho" para una parroquia con poco más de 130 habitantes censados. "Ruedes en Gijón figura poco y que se haga esto es impresionante", manifiesta Uría.

La inauguración de "Ruedes Histórico" será mañana, a las 13.00 horas, en la iglesia de Santa María Magdalena. Está prevista la asistencia de varias autoridades para la puesta de largo de una iniciativa que también cuenta con la implicación inestimable del párroco, Albino Laruelo. A partir de las 11.30 horas habrá visitas guiadas. El proyecto, asimismo, cuenta con la financiación inicial de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado y con la colaboración de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento, de la Fundación Gijón Rural y de la Fundación Santa María La Real. n