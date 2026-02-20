Los vecinos convocan a los grupos municipales de Gijón por los parques de baterías: "La salud y la seguridad deben situarse por encima de cualquier otro criterio"

Una reunión de trabajo "con el objetivo de avanzar en soluciones consensuadas sobre la implantación de determinadas instalaciones vinculadas al nuevo modelo energético". A dicho encuentro —que se celebrará este lunes a las 18.00 horas— ha convocado la Federación Gijonesa de Asociaciones Vecinales de Gijón (FAV) a representantes de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Gijón. Sobre la mesa, los parques de baterías.

Desde la FAV trasladan, en primera instancia, "el agradecimiento de las vecinas y vecinos afectados, de las asociaciones vecinales de las zonas implicadas y de la propia Federación por la disposición al diálogo y la búsqueda de soluciones que han mostrado las distintas fuerzas políticas".

También remarca la entidad que el movimiento vecinal "no se opone a la implantación de infraestructuras necesarias para el proceso de transición energética". Ahora bien, recuerda que "dada la consideración de este tipo de instalaciones como potencialmente peligrosas, la salud y la seguridad de las personas deben situarse por encima de cualquier otro criterio".

La reunión, por tanto, tiene como finalidad "propiciar un acuerdo claro y firme entre todas las fuerzas municipales, basado en estos principios, que permita impulsar una modificación del Plan General de Ordenación (PGO)". El propósito es "dar respuesta a la situación actual y, al mismo tiempo, prevenir en el futuro la aparición de escenarios similares que puedan generar conflicto o riesgo para la ciudadanía".

La FAV confía en que el encuentro del próximo lunes permita "avanzar hacia un amplio consenso político y social que aporte seguridad jurídica, protección vecinal y planificación responsable del desarrollo energético en Gijón". Hace un par de semanas, el portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador, aseguraba que la intención municipal pasa por "poner en marcha la moratoria solicitada". El forista, eso sí, aseveró que "resulta fundamental encontrar una forma jurídica que permita que la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) no implique incumplir la normativa vigente".