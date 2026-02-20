"Faltan recursos básicos en la educación especial": Vox carga contra Barbón en Gijón por la situación "insostenible" del colegio de Castiello

El diputado de Vox en la Junta General, Javier Jové, ha tildado este viernes como "totalmente insostenible" la situación que atraviesa el colegio de Educación Especial de Castiello de Gijón debido a "la falta de personal auxiliar". En ese sentido, Jové advirtió de que la dotación actual "incumple los propios criterios fijados por la Consejería de Educación".

El representante de Vox, que ha visitado el centro, señaló que el colegio cuenta con 152 alumnos con dictamen y únicamente diez auxiliares, lo que supone “un 30% menos del personal auxiliar que la propia normativa del Principado considera necesario”. Subrayó al respecto que, conforme a esos criterios, el centro debería disponer de al menos 16 auxiliares para garantizar una atención adecuada.

Por otro lado, Javier Jové recordó que el de Castiello es un centro de matrícula abierta durante todo el año, lo cual implica la incorporación constante de nuevos alumnos. “En las últimas semanas se han incorporado 14 alumnos más, y está prevista la llegada de otros dos próximamente, lo que agrava todavía más una plantilla ya de por sí infradotada”, resaltó Jové, que calificó de "inaceptable" la coyuntura y aseguró que esta repercute en la calidad educativa y en la atención individualizada que requieren los menores.

Javier Jové ha criticado asimismo "las prioridades presupuestarias" del Gobierno regional, teniendo en cuenta "que el año pasado en Educación desviaron 4,8 millones de euros a políticas de género". “Por eso, con un presupuesto que roza los 7.000 millones de euros, no se entiende que no haya recursos para contratar cinco o seis auxiliares más que son imprescindibles para el funcionamiento normal del centro”, aseveró.

Noticias relacionadas

"Mientras faltan recursos básicos en la educación especial, el Gobierno de Barbón destina millones a otras políticas que nada tienen que ver con las necesidades urgentes de los alumnos y de sus familias", sentenció el diputado autonómico.