En Casa Ataulfo sobresalen pescados y mariscos frescos

Casa Ataulfo es una de las sidrerías más prestigiosas de Gijón, un destino más que habitual para aquellos que gustan de saborear los platos de la auténtica cocina marinera. Su carta se basa en el mejor producto del Cantábrico: centollo, bugre, almejas, langostas, cigalas... Ofrece también una selección de pescados frescos como el virrey, la lubina o el pixín. Son todos pescados y mariscos frescos, tal y como enfatiza el restaurante, «como tienen que ser».

Actualmente, la temporada de oricios provoca que se trate de un manjar ampliamente solicitado por los amantes del mar y, más en concreto, por los clientes de Casa Ataulfo. Junto a ellos, destacan otros clásicos como el salpicón de bogavante y centollo, los calamares o los bígaros. Y es que Casa Ataulfo está lleno de clásicos que son insuperables.

Escanciado en Ataulfo / Cedida a LNE

La sidra, ya se sabe, es protagonista especial. En la popular casa de comidas se escancian JR de etiqueta verde y Sed de PKDO DOP. Ambas, maridan perfectamente con la larga lista de pescados y mariscos que se sirven en el restaurante. Además, se escancian como manda la tradición. En Casa Ataulfo no podía ser de otro modo.