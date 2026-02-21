Conmoción por el accidente con dos muertos en Gijón en el que perdió la vida un gruista de 41 años: "Era muy buena persona"
Operarios siguen trabajando en la tienda en la que se empotró la grúa
La zona permanece aún acordonada tras el brutal impacto
Restos de cristales y operarios aún limpiando. La tienda de colchones en la que ayer se empotró una grúa en la avenida Constitución de Gijón amaneció hoy con los restos de la tragedia aún perfectamente visibles. Una tragedia que se ha saldado con la pérdida de dos vidas. La de un gruista de 41 años, que perdió el control de su vehículo tras sufrir un desmayo por un problema cardiaco, y la de un peatón, un hombre de 65 años, al que la grúa arrolló cuando caminaba por la acera.
Poco a poco los conocidos y el círculo cercano de los fallecidos van asimilando la noticia. "Era muy buena persona", ha comentado esta mañana una mujer que trató durante un tiempo con el gruista, de iniciales D. F. R.. Las del peatón son A. N. T.. El gruista llevaba poco tiempo trabajando en el servicio municipal. Al menos, es esta etapa porque ya había estado en el pasado trabajando en este servicio.
El negocio con el que se empotró la grúa, muy afectado
El impacto de la grúa era aún visible esta mañana. El vehículo llegó a reventar un escaparate y salir por el otro extremo de la cristalera. Esta mañana había todavía operarios trabajando para poder volver a poner cuanto antes en funcionamiento esta tienda, dedicada a la colchonería.
La zona todavía permanece acordonada por la Policía Local. Muchos transeuntes todavía se sorprenden al pasar por esta tienda, que anoche fue el escenario de uno de los peores accidentes de tráfico que se recuerdan en los últimos años en la ciudad.
El accidente motivó un enorme despliegue en el lugar de los hechos. Hasta el lugar se han desplazado varias ambulancias, efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional.
