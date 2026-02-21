Gijón celebra el sabor de la tradición con "Gijón a calladas"

Desde ayer al 8 de marzo, 56 establecimientos de Gijón —entre sidrerías, restaurantes y locales gastronómicos— participan en “Gijón a calladas”, unas jornadas que celebran la tradición de los callos en la ciudad. Cada local ofrece sus propias recetas, en formatos que van desde la tapa hasta el menú completo o para llevar, permitiendo a los visitantes disfrutar de una experiencia gastronómica única.

Entre los participantes destacan locales reconocidos por la excelencia de sus recetas de callos, como Casa Ferino, y otros regentados por Guisanderas, como Los Pisones o La Gitana, que aportan autenticidad y tradición a las jornadas.

Además de poner en valor la tradición, las jornadas apuestan por la innovación culinaria, con platos sorprendentes como los callos koreatown de Gastrochigre, combinando creatividad y raíces asturianas.

Bodegón de la cita gastronómica / Pablo Solares

Para facilitar la experiencia, se ha creado un mapa gastronómico digital, donde los visitantes pueden localizar los establecimientos participantes y planificar su ruta. La web del evento también ofrece una exposición digital que recorre la historia de los callos en Gijón y otras curiosidades gastronómicas.

La iniciativa está organizada por Nortegráfico, con el apoyo de Xixón Divertia, y busca reforzar la identidad gastronómica de la ciudad mientras dinamiza la hostelería local en estas fechas.

Los interesados pueden ampliar información y consultar los establecimientos participantes en Instagram @canal_gastro y en la web canalgastro.es/gijon-a-calladas.