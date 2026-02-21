Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmigrantes AsturiasCepi Universidad de OviedoProyectil guerra GijónGrande-MarlaskaCostco en AsturiasHuelga escuelinas
instagramlinkedin

Gijón celebra el sabor de la tradición con "Gijón a calladas"

Del 20 de febrero al 8 de marzo sidrerías y restaurantes de Gijón ofrecerán sus recetas únicas de callos, combinando tradición e innovación

Presentación de las jornadas Gijón a calladas

Presentación de las jornadas Gijón a calladas / Pablo Solares

L. L.

Desde ayer al 8 de marzo, 56 establecimientos de Gijón —entre sidrerías, restaurantes y locales gastronómicos— participan en “Gijón a calladas”, unas jornadas que celebran la tradición de los callos en la ciudad. Cada local ofrece sus propias recetas, en formatos que van desde la tapa hasta el menú completo o para llevar, permitiendo a los visitantes disfrutar de una experiencia gastronómica única.

Entre los participantes destacan locales reconocidos por la excelencia de sus recetas de callos, como Casa Ferino, y otros regentados por Guisanderas, como Los Pisones o La Gitana, que aportan autenticidad y tradición a las jornadas.

Además de poner en valor la tradición, las jornadas apuestan por la innovación culinaria, con platos sorprendentes como los callos koreatown de Gastrochigre, combinando creatividad y raíces asturianas.

Bodegón de la cita gastronómica

Bodegón de la cita gastronómica / Pablo Solares

Para facilitar la experiencia, se ha creado un mapa gastronómico digital, donde los visitantes pueden localizar los establecimientos participantes y planificar su ruta. La web del evento también ofrece una exposición digital que recorre la historia de los callos en Gijón y otras curiosidades gastronómicas.

La iniciativa está organizada por Nortegráfico, con el apoyo de Xixón Divertia, y busca reforzar la identidad gastronómica de la ciudad mientras dinamiza la hostelería local en estas fechas.

Los interesados pueden ampliar información y consultar los establecimientos participantes en Instagram @canal_gastro y en la web canalgastro.es/gijon-a-calladas.

Participantes

  1. Sidrería Asturias
  2. Bodegas Anchón
  3. Sidrería Casa Andrés
  4. Casa Ferino
  5. Restaurante Casa Julio
  6. Parrilla restaurante Casa Oliva
  7. Restaurante Casa Trabanco
  8. Restaurante del Club de Golf by Galán de Alejandro
  9. Restaurante Club de tiro ENSIDESA
  10. Restaurante El Borne by Galán de Alejandro
  11. El Chaflán
  12. Sidrería parrilla El comienzo
  13. Restaurante El faro del Piles
  14. El guajiro gastrobar
  15. El jamonar
  16. Sidrería El mallu
  17. Sidrería El mallu del Infanzón
  18. Restaurante sidrería El nuevo Chorby
  19. Sidrería El otru mallu
  20. Cervecería cafetería El rey
  21. Merendero El rinconín de Deva
  22. Restaurante El Saúco
  23. El solar del Marqués
  24. Sidrería El Xuañu
  25. Restaurante Gastrochigre
  26. Sidrería Gijón
  27. Taberna La Bicha 985
  28. Restaurante La bodega de Miguel
  29. Sidrería la cabaña del Santu
  30. La cañada real
  31. La cañada real Molinón
  32. Sidrería restaurante La entrelluxa
  33. Restaurante asturiano La galana
  34. La gitana
  35. La Laboral café
  36. La montera picona de Ramón
  37. La picotería
  38. La terraza de Porceyo
  39. Sidrería La tonada de la Guía
  40. Sidrería La tonada de Montevil
  41. La vieja bodega rural
  42. Bar centro cultural Leorio
  43. Sidrería Los campinos
  44. Restaurante Los pisones
  45. Sidrería Mediterráneo
  46. Sidrería Paraíso
  47. Patioh! La Laboral
  48. Peces de madera
  49. Pita pinta sidrería
  50. Plaza el Santu
  51. Sidrería marisquería Poniente
  52. Hotel Silken ciudad Gijón
  53. Restaurante Somió Park
  54. Bar mesón Tolena
  55. Sidrería Valdorta
  56. Sidrería parrilla Villa Lucía

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón
  2. Un argelino que llevaba apenas 40 días en España y un menor marroquí propinan una paliza a un gijonés para robarle
  3. Horario, recorrido, participantes... el gran desfile de Carnaval de Gijón mira al cielo ante la amenaza de lluvia
  4. Un joven herido en el cuello y su padre detenido tras un grave altercado en la entrada de un bar del barrio gijonés de Cimavilla
  5. Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía
  6. Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón
  7. El carnaval de Gijón ya tiene a sus ganadores y corona a 'Xaréu n'el ñeru' como mejor charanga: 'Es una emoción increíble
  8. Un gijonés con un detector de metales localiza un proyectil de la Guerra Civil en plena playa de San Lorenzo

Una ciudad que se viste de teatro para que todo salga "Feten", la Feria de Artes Escénicas para niños, niñas y familias arranca hoy en Gijón

Vaquero ve en la Transición la vía para "entender el presente y el porvenir"

Vaquero ve en la Transición la vía para "entender el presente y el porvenir"

La sede del Grupo Junquera tendrá cuatro plantas y fachada acristalada

En Casa Ataulfo sobresalen pescados y mariscos frescos

En Casa Ataulfo sobresalen pescados y mariscos frescos

Gijón celebra el sabor de la tradición con "Gijón a calladas"

Gijón celebra el sabor de la tradición con "Gijón a calladas"

Podemos Gijón señala a la cúpula regional del partido de la desunión en la izquierda

El ejemplo de Feten

Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años

Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
Tracking Pixel Contents