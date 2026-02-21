Gijón celebra el sabor de la tradición con "Gijón a calladas"
Del 20 de febrero al 8 de marzo sidrerías y restaurantes de Gijón ofrecerán sus recetas únicas de callos, combinando tradición e innovación
L. L.
Desde ayer al 8 de marzo, 56 establecimientos de Gijón —entre sidrerías, restaurantes y locales gastronómicos— participan en “Gijón a calladas”, unas jornadas que celebran la tradición de los callos en la ciudad. Cada local ofrece sus propias recetas, en formatos que van desde la tapa hasta el menú completo o para llevar, permitiendo a los visitantes disfrutar de una experiencia gastronómica única.
Entre los participantes destacan locales reconocidos por la excelencia de sus recetas de callos, como Casa Ferino, y otros regentados por Guisanderas, como Los Pisones o La Gitana, que aportan autenticidad y tradición a las jornadas.
Además de poner en valor la tradición, las jornadas apuestan por la innovación culinaria, con platos sorprendentes como los callos koreatown de Gastrochigre, combinando creatividad y raíces asturianas.
Para facilitar la experiencia, se ha creado un mapa gastronómico digital, donde los visitantes pueden localizar los establecimientos participantes y planificar su ruta. La web del evento también ofrece una exposición digital que recorre la historia de los callos en Gijón y otras curiosidades gastronómicas.
La iniciativa está organizada por Nortegráfico, con el apoyo de Xixón Divertia, y busca reforzar la identidad gastronómica de la ciudad mientras dinamiza la hostelería local en estas fechas.
Los interesados pueden ampliar información y consultar los establecimientos participantes en Instagram @canal_gastro y en la web canalgastro.es/gijon-a-calladas.
Participantes
- Sidrería Asturias
- Bodegas Anchón
- Sidrería Casa Andrés
- Casa Ferino
- Restaurante Casa Julio
- Parrilla restaurante Casa Oliva
- Restaurante Casa Trabanco
- Restaurante del Club de Golf by Galán de Alejandro
- Restaurante Club de tiro ENSIDESA
- Restaurante El Borne by Galán de Alejandro
- El Chaflán
- Sidrería parrilla El comienzo
- Restaurante El faro del Piles
- El guajiro gastrobar
- El jamonar
- Sidrería El mallu
- Sidrería El mallu del Infanzón
- Restaurante sidrería El nuevo Chorby
- Sidrería El otru mallu
- Cervecería cafetería El rey
- Merendero El rinconín de Deva
- Restaurante El Saúco
- El solar del Marqués
- Sidrería El Xuañu
- Restaurante Gastrochigre
- Sidrería Gijón
- Taberna La Bicha 985
- Restaurante La bodega de Miguel
- Sidrería la cabaña del Santu
- La cañada real
- La cañada real Molinón
- Sidrería restaurante La entrelluxa
- Restaurante asturiano La galana
- La gitana
- La Laboral café
- La montera picona de Ramón
- La picotería
- La terraza de Porceyo
- Sidrería La tonada de la Guía
- Sidrería La tonada de Montevil
- La vieja bodega rural
- Bar centro cultural Leorio
- Sidrería Los campinos
- Restaurante Los pisones
- Sidrería Mediterráneo
- Sidrería Paraíso
- Patioh! La Laboral
- Peces de madera
- Pita pinta sidrería
- Plaza el Santu
- Sidrería marisquería Poniente
- Hotel Silken ciudad Gijón
- Restaurante Somió Park
- Bar mesón Tolena
- Sidrería Valdorta
- Sidrería parrilla Villa Lucía
