Podemos Gijón señala a la cúpula regional del partido de la desunión en la izquierda

El pensamiento en Podemos en torno al debate abierto sobre la unidad de las fuerzas a la izquierda del PSOE para frenar a la extrema derecha no es unívoco. Eso es lo que ha quedado patente con el posicionamiento aprobado por la asamblea de Podemos Gijón el jueves, en el que se reprocha a la dirección regional sus reiteradas arremetidas contra Izquierda Unida. Se atribuye a "un grupo reducido" en la cúspide del partido en Asturias de marcar la decisión de la formación sobre la unidad de la izquierda sin haber escuchado a la militancia, y se califican los argumentos de la dirección autonómica de "excusa preventiva, intentando sacudirse la culpa de una falta de unidad que a día de hoy podría parecer el objetivo mismo por el que trabaja Podemos Asturies". La asamblea local reclama al Consejo de Coordinación regional convocar asambleas de militantes en el primer semestre de 2026.

El posicionamiento de Podemos Gijón es la respuesta al correo electrónico que hizo llegar a los militantes la dirección regional el 10 de febrero. Entre otras cosas, la dirección regional señala en el mismo: "nuestra posición es cristalina. La unidad por la unidad no es nada ni debe ser un fin en sí mismo", confesándose también "estar algo cansadas del sempiterno discurso del miedo a la extrema derecha". La respuesta de la formación en Gijón se hizo llegar ayer a la dirección autonómica que encabeza Diego Ruiz de la Peña, quien en canales de difusión de la formación morada y en redes sociales ha arremetido reiteradamente contra el consejero del Principado Ovidio Zapico, de IU.

El posicionamiento de Gijón es que "jamás será razonable identificar como el enemigo a la fuerza política que más cerca se encuentra de nuestras ideas y con la que más luchas compartimos. El señalamiento constante y reiterado a su máximo representante en Asturias lo consideramos políticamente contraproducente", explican.

La asamblea de Gijón añade que para que Podemos demuestre ser alternativa debe hacer propuestas, "no quedarse en la crítica sistemática como método de hacer oposición. Reducir la iniciativa política a arrojar piedras a los grupos políticos ideológicamente más cercanos no genera ninguna ilusión ni nos convierte en una opción atractiva", añadiendo que cuando se trabaja "desde el respeto", "las izquierdas avanzan".

"Desconsideración" con representantes municipales

Uno de los reproches a la dirección regional es su "desconsideración" hacia los representantes del partido en ayuntamientos y direcciones locales. Añaden que "nos preocupa que esta actitud afecte a los proyectos políticos que, de forma autónoma y legítima, desarrolla la militancia de Podemos en cada concejo, los cuales pueden tener como principio estratégico la colaboración con otras fuerzas de la izquierda con las que nos une más de lo que nos separa".

Noticias relacionadas

La falta de participación de la militancia es otro reproche: "¿dónde queda el debate con la militancia? Un ejemplo claro es el asunto de la unidad que nos ocupa, en el que al parecer el posicionamiento ha sido determinado por un grupo reducido del Consejo Ciudadano Autonómico sin escuchar a nadie más", añadiendo que en los dos años "de la actual coordinación" del partido en Asturias no se ha convocado "ni una sola asamblea autonómica con la militancia", impidiendo el debate. Podemos Gijón también considera que "no es coherente pregonar que ‘la extrema derecha ya está aquí’ y que hay que dar la batalla ideológica, y a su vez negar que este sea un argumento para hablar de unidad".