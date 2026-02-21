El hospital gijonés de Cabueñes avanza en la monitorización del sueño para pacientes con epilepsia: realizará estudios de 24 horas

Nuevo avance en el Hospital Universitario de Cabueñes. El servicio de Neurofisiología del complejo sanitario gijonés ampliará hasta las 24 horas la monitorización del sueño para pacientes con epilepsia.

El Servicio de Salud del Principado de Asturias ha confirmado este nuevo salto a la hora de tratar estos casos en el hospital.

Hace tres años, el servicio de Neurofisiología puso en marcha estudios electroencefalográficos de 12 horas. Ahora, este mes de febrero ha dado comienzo a registros de larga duración que llegan hasta las 24 horas.

Desde Salud destacan que el análisis de los resultados que se obtengan "favorecerá un diagnóstico más preciso para el medio centenar de pacientes que se someten anualmente a la prueba".