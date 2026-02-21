El hospital gijonés de Cabueñes avanza en la monitorización del sueño para pacientes con epilepsia: realizará estudios de 24 horas
El análisis de los resultados favorecerá "un diagnóstico más preciso", aseguran desde Salud
Nuevo avance en el Hospital Universitario de Cabueñes. El servicio de Neurofisiología del complejo sanitario gijonés ampliará hasta las 24 horas la monitorización del sueño para pacientes con epilepsia.
El Servicio de Salud del Principado de Asturias ha confirmado este nuevo salto a la hora de tratar estos casos en el hospital.
Hace tres años, el servicio de Neurofisiología puso en marcha estudios electroencefalográficos de 12 horas. Ahora, este mes de febrero ha dado comienzo a registros de larga duración que llegan hasta las 24 horas.
Desde Salud destacan que el análisis de los resultados que se obtengan "favorecerá un diagnóstico más preciso para el medio centenar de pacientes que se someten anualmente a la prueba".
Suscríbete para seguir leyendo
- Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
- Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón
- Un argelino que llevaba apenas 40 días en España y un menor marroquí propinan una paliza a un gijonés para robarle
- Horario, recorrido, participantes... el gran desfile de Carnaval de Gijón mira al cielo ante la amenaza de lluvia
- Un joven herido en el cuello y su padre detenido tras un grave altercado en la entrada de un bar del barrio gijonés de Cimavilla
- Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía
- Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón
- Caminan a cuatro patas, ladran y maúllan y se sienten en parte animales... los 'therian', la última moda viral juvenil que llega a Gijón