Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tráfico en GijónITV en AsturiasDesfile Carnaval OviedoPensiónGuardia Civil
instagramlinkedin

El hospital gijonés de Cabueñes avanza en la monitorización del sueño para pacientes con epilepsia: realizará estudios de 24 horas

El análisis de los resultados favorecerá "un diagnóstico más preciso", aseguran desde Salud

Los componentes del servicio de Neurofisiología del Hospital de Cabueñes.

Los componentes del servicio de Neurofisiología del Hospital de Cabueñes.

Nico Martínez

Nuevo avance en el Hospital Universitario de Cabueñes. El servicio de Neurofisiología del complejo sanitario gijonés ampliará hasta las 24 horas la monitorización del sueño para pacientes con epilepsia.

El Servicio de Salud del Principado de Asturias ha confirmado este nuevo salto a la hora de tratar estos casos en el hospital.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Hace tres años, el servicio de Neurofisiología puso en marcha estudios electroencefalográficos de 12 horas. Ahora, este mes de febrero ha dado comienzo a registros de larga duración que llegan hasta las 24 horas.

Noticias relacionadas

Desde Salud destacan que el análisis de los resultados que se obtengan "favorecerá un diagnóstico más preciso para el medio centenar de pacientes que se someten anualmente a la prueba".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
  2. Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón
  3. Un argelino que llevaba apenas 40 días en España y un menor marroquí propinan una paliza a un gijonés para robarle
  4. Horario, recorrido, participantes... el gran desfile de Carnaval de Gijón mira al cielo ante la amenaza de lluvia
  5. Un joven herido en el cuello y su padre detenido tras un grave altercado en la entrada de un bar del barrio gijonés de Cimavilla
  6. Un altercado en un supermercado del centro de Gijón obliga a intervenir a la Policía
  7. Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón
  8. Caminan a cuatro patas, ladran y maúllan y se sienten en parte animales... los 'therian', la última moda viral juvenil que llega a Gijón

El hospital gijonés de Cabueñes avanza en la monitorización del sueño para pacientes con epilepsia: realizará estudios de 24 horas

El hospital gijonés de Cabueñes avanza en la monitorización del sueño para pacientes con epilepsia: realizará estudios de 24 horas

Las imágenes de la cámara de seguridad de una farmacia de Gijón que muestran a un hombre echando a correr tras robar

Neonazis, caras encapuchadas y "arribas España" en la concentración en Gijón en defensa del monumento a los héroes del Simancas

Neonazis, caras encapuchadas y "arribas España" en la concentración en Gijón en defensa del monumento a los héroes del Simancas

Las dos vidas truncadas por el accidente mortal de Gijón: un reputado funcionario de prisiones y un gruista muy querido en Arroes

Las dos vidas truncadas por el accidente mortal de Gijón: un reputado funcionario de prisiones y un gruista muy querido en Arroes

Un farmacéutico de Gijón ayuda a atrapar a la carrera a un ladrón

Conmoción por el accidente con dos muertos en Gijón en el que perdió la vida un gruista de 41 años: "Era muy buena persona"

Conmoción por el accidente con dos muertos en Gijón en el que perdió la vida un gruista de 41 años: "Era muy buena persona"

Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años

Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años

Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: "Soy madre y aún tengo mal cuerpo"

Una mujer se encuentra un bebé olvidado de madrugada y en plena calle en Gijón: "Soy madre y aún tengo mal cuerpo"
Tracking Pixel Contents