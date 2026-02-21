La sede del Grupo Junquera tendrá cuatro plantas y fachada acristalada

Luminoso, con gran parte de su fachada acristalada, versátil, sostenible y funcional, son algunos de los elementos característicos del nuevo edificio que el Grupo Junquera Marítima está construyendo en el Parque Científico Tecnológico de Gijón. El inmueble ha sido diseñado por el doctor arquitecto Daniel González Prieto y la obra, que en enero, la está ejecutando la constructora Geinco con el horizonte de terminar en junio de 2027. El edificio, que tendrá 1.500 metros cuadrados de superficie, contará con cuatro plantas sobre rasante, dos bajo rasante para elementos comunes y azotea transitable. El proyecto, además, incluye un graderío delante del edificio para eventos. El acceso principal al inmueble se realizará por uno de los jardines, si bien contará con otra entrada en un lateral por cuestión de accesibilidad.

Obras en el nuevo edificio del Grupo Junquera.

El proyecto marca una nueva etapa para el Grupo Junquera Marítima, fundado en 1918 y cuya primera sede estuvo en la calle Linares Rivas y actualmente en la calle Gregorio Marañón. El traslado al Parque Tecnológico no sólo les permitirá ganar espacio, sino que también responde a las necesidades organizativas y tecnológicas vinculadas a las nuevas líneas de negocio que ha lanzado el grupo en los últimos años, como la movilidad eléctrica a través de la empresa de vehículos compartidos "Guppy", y proyectos de ingeniería especializada, que han sido cruciales a la hora de que el Grupo Junquera haya optado por el Parque Científico Tecnológico de para establecer su nueva sede.

En palabras del arquitecto Daniel González Prieto, el edificio es "un paralelepípedo acristalado que se eleva sobre un jardín, generando una imagen ligera y abierta hacia su entorno", con el objetivo de integrar la construcción en el paisaje del parque empresarial y maximizar la entrada de luz natural en los espacios interiores. Para la fachada acristalada se utilizarán vidrios reciclados y estarán dotados de la última tecnología en control solar, lo que garantizará el confort térmico interior. La luminosidad, que permitirá reforzar la sensación de apertura, también favorecerá unas condiciones de trabajo más confortables, explican desde el estudio de arquitectura responsable del proyecto.

En cuanto al interior, la accesibilidad, la calidad acústica y la iluminación se han priorizado en el diseño, junto a la versatilidad en la organización de los espacios, con salas de reuniones y espacios comunes, adaptándose a los distintos usos e incorporando zonas de descanso y comedor. Uno de los elementos más característicos del diseño es que las instalaciones técnicas (eléctrica, de climatización, etcétera) estarán a la vista en el interior y en parte del exterior del edificio, lo que además de simplificar el mantenimiento también supone una referencia simbólica al mundo industrial asociado a la actividad marítima origen del Grupo Junquera, ahora más diversificado.

La sostenibilidad es otro de los ejes del proyecto de construcción, con medidas de eficiencia energética, optimización de consumo de agua, uso de materiales reciclables y acabados de bajo impacto ambiental. Además de esto, el arquitecto ha apostado para la construcción del inmueble por soluciones prefabricadas diseñadas específicamente para el edificio, en colaboración con la empresa asturiana CMI Preliden. Una tecnología que mejora los tiempos de ejecución y el control de calidad.

Limitaciones de tráfico en la Pecuaria desde el lunes por obras de la EMA

Las obras que está realizando la Empresa Municipal de Aguas (EMA) para extender redes en la zona de la Pecuaria obligarán a modificaciones en el tráfico desde el próximo lunes hasta finales de año, en la avenida de la Pecuaria. En concreto, en el tramo comprendido entre la rotonda conocida como Puerta de la Pecuaria y el cruce con la avenida del Jardín Botánico (antigua N-632).

Desde el Ayuntamiento se informa de que se reducirá la circulación que actualmente fluye en dos carriles por cada sentido, pasando a estar disponible solamente uno en cada una de las calzadas, habilitándose la señalización necesaria para informar a los conductores. No obstante, desde el Consistorio se recomienda la utilización de itinerarios alternativos para evitar atascos, especialmente en las horas de mayor afluencia en una zona tan concurrida entre el Parque Científico, el Hospital de Cabueñes o la Universidad Laboral y el Campus.

Noticias relacionadas

La EMA prevé que estas afecciones se prolonguen hasta final de año. Son unos trabajos indispensables para llevar a cabo las obras de mayor importe acometidas por la EMA en toda su historia, con un valor estimado del contrato de casi 15 millones de euros.