Vaquero ve en la Transición la vía para "entender el presente y el porvenir"

"A Vaquero en plena Transición iban contarle historias los que querían que las publicase sin más al día siguiente, pero no se percataban de que lo estaban haciendo con un profesional que las contrastaba al máximo para trasladarle al lector la verdad completa". Lo decía ayer el jurista Javier Junceda Moreno, miembro de la directiva del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), durante su glosa al periodista José Manuel Vaquero. El actual consejero de Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece LA NUEVA ESPAÑA, visitó la casa rectoral de San Pedro, invitado por el Foro Jovellanos, para presentar "La Transición en Asturias (1975-1983)", editado por el RIDEA. En esta publicación Vaquero recopila su labor periodística de aquellos años, una labor que él recuerda "tan ardua como apasionante", y que le llevó a tener encuentros directos con un largo listado de nombres fundamentales, entre ellos con Adolfo Suárez, Felipe González y Dolores Ibárruri. Lo escucharon atentos, entre otros, el expresidente Javier Fernández y la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso.

Junceda definió esta nueva publicación como una obra "monumental y soberbia" a la altura de las exigencias que se marca el Instituto como sello editor. "No es posible comprender Gijón ni la Asturias de entonces sin leer esta insuperable materia prima. Lo que ahí se refleja es lo que realmente aconteció", aseguró. A ponente y presentador los acompañó también Ignacio García-Arango, presidente del Foro Jovellanos, que recordó que la entidad iniciaba ayer con Vaquero un nuevo ciclo de charlas sobre este capítulo de la historia española. Aseguró que el periodista fue "el retratista" regional de esos años.

El conferenciante, primero, se mostró agradecido por poder presentar su libro al abrigo de un foro que honra la figura de Jovellanos, quien a su juicio fue "un periodista ejemplar que se atrevió a criticar las injusticias de su época". Lamentó que la defensa por la libertad de expresión y por la creación de una opinión pública "crítica y solvente" de entonces se esté "desmoronando" hoy ante el "aluvión de mentiras y medias verdades" que circulan por las redes sociales. Defendió estudiar "a fondo" la Transición para "entender el presente y el porvenir".

En su caso, Vaquero vivió esos años desde la primera fila periodística en Asturias y desde LA NUEVA ESPAÑA. Explicó que era una época diferente –le parecía entonces impensable el aluvión de micrófonos que se ven hoy en canutazos a políticos–, más cercana, y eso le llevó a que en mayo del 79 se vio en una rueda de prensa en el recinto ferial de Gijón con Felipe González. "Confirmó que el PSOE dejaría de ser marxista después de que yo le hiciera una pregunta formulada una decena de veces, ante reiteradas respuestas evasivas", resumió ayer el periodista, que explicó que fue un encuentro poco concurrido, con apenas un par de redactores.

Como señalaron tanto Junceda como García-Arango, lo ideal es leer el libro en su totalidad, pero sirva de ejemplo otra anécdota detallada ayer por Vaquero: cuando le ofrecieron, en el 78, una entrevista con Adolfo Suárez en La Moncloa. Explicó que tuvo dudas, porque siempre creyó que si un político ofrece una entrevista es por conveniencia propia, pero acudió a Madrid. Al llegar, pudo hablar con el político, pero le dijeron que no podía publicar nada de lo que escuchase.

Noticias relacionadas

Por lo demás, Vaquero se queda hoy con la sensación de que "los grandes políticos asturianos se volcaron más en la Transición de España que en la de Asturias", y que de aquellos polvos vienen los lodos de hoy, con una región quizás "rezagada". Considera que "el papel de la Universidad en el resurgir de Asturias está pendiente de concretar" y que la "globalización" y "la apuesta prematura por el hidrógeno verde" sitúa hoy a Arcelor ante un futuro "incierto".