Las dos vidas truncadas por el accidente mortal de Gijón: un reputado funcionario de prisiones y un gruista muy querido en Arroes

La parroquia de Arroes está conmocionada por el fallecimiento de David F. R., el gruista que falleció ayer en Gijón a los 41 años de edad tras sufrir un desmayo mientras conducía por la avenida Constitución: "Es una tragedia impactante”. Tras quedar inconsciente, se sospecha que por un problema cardiaco grave, el vehículo ya sin control invadió la acera y arrolló a Ángel N. T., un funcionario de prisiones del Centro Penitenciario de Asturias muy apreciado y respetado por sus compañeros. “Era impresionante en el trato; muy cercano”, se lamentan sus conocidos esta mañana. Natural de León, llevaba décadas afincado en Gijón y e integró la primera promoción de trabajadores del centro de Villabona.

“Es una desgracia que nos ha dejado a todos en shock", expresa Ricardo Riera, presidente vecinal de Arroes, una parroquia muy vinculada a la familia del gruísta, pese a que en la actualidad vivía en Somió junto a sus padres y su hermano. La víctima, había comenzado a trabajar en las grúas municipales hace apenas un mes. Quienes mejor le conocían destacan de él que "era una gran persona”. “Transmitía mucha alegría y siempre fue un buen chaval", añaden.

Ángel N. T., por su parte, había trabajado en la antigua cárcel de Oviedo e integraba el cuerpo especial de funcionarios como coordinador de servicio. Original de un pueblo cercano a Mansilla de las Mulas, tierra que siempre tuvo presente, encontró en Asturias su lugar de trabajo y de vida y marcó la trayectoria de las nuevas promociones de funcionarios de prisiones, que encontraron en él a un referente. Esta misma mañana la Fundación Gustavo Bueno publicaba un pésame en sus redes sociales y recordaba que el profesional, que definen como “amigo” de la fundación, había impartido con ellos una interesante ponencia sobre el sistema penitenciario nacional hace ahora nueve años. La víctima tenía esposa, dos hijos y cuatro hermanos.

Un desmayo por una indisposición grave

El brutal accidente se produjo a última hora de la tarde en la avenida Constitución, en el tramo que va desde el centro comercial El Corte Inglés hasta la rotonda de Foro. Según concretaron fuentes municipales, el gruista se encontraba transportando la citada furgoneta, de gran tamaño y de color negro, por la avenida de Oviedo. Fue al llegar a ese tramo de Constitución cuando, según precisaron fuentes oficiales, padeció un desmayo provocado por un problema cardiaco que le hizo perder el control de la grúa. Llevaba poco tiempo trabajando en este servicio. Fue al sufrir ese incidente cuando invadió la acera, ya inconsciente, y atropelló al peatón.

Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos / Ángel González

Inmediatamente, se activaron efectivos sanitarios, numerosas patrullas de la Policía Local, cuerpo que se ha hecho cargo de las investigaciones, así como agentes de la Policía Nacional. Los sanitarios trataron de reanimar durante varios minutos al peatón, pero fue imposible estabilizarle. Al final, solo se pudo certificar la muerte. Lo mismo trataron de hacer con el trabajador, con idéntico resultado. A causa del brutal impacto, la furgoneta de color negro que llevaba la grúa anclada en su parte trasera se soltó y quedó parada junto a la tienda. También sufrió desperfectos en su carrocería. La grúa atravesó la tienda de colchones, saliendo por el otro extremo. Provocó severos daños materiales en el interior del negocio.

La zona del accidente mortal de tráfico de Gijón, a la mañana sigueinte / Ángel González

Daños graves en el negocio

El impacto de la grúa era aún visible esta mañana. El vehículo llegó a reventar un escaparate y salir por el otro extremo de la cristalera. Esta mañana había todavía operarios trabajando para poder volver a poner cuanto antes en funcionamiento esta tienda, dedicada a la colchonería. La zona todavía permanece acordonada por la Policía Local. Muchos transeúntes todavía se sorprenden al pasar por esta tienda, que anoche fue el escenario de uno de los peores accidentes de tráfico que se recuerdan en los últimos años en la ciudad.