"Éxito de público" en la puesta de largo de "Ruedes histórico"

La parroquia gijonesa de Ruedes se convirtió este sábado en un epicentro de reivindicación patrimonial. Más de un centenar de personas desbordaron la iglesia de Santa María Magdalena para asistir a la inauguración del proyecto "Ruedes Histórico", una ambiciosa iniciativa de la Asociación del Románico Rural de Asturias (ARRA) que busca "sacar del olvido siglos de legado cultural, artístico y social" en el entorno rural de esta feligresía gijonesa. "Ha sido un éxito de público", afirmó con satisfacción el presidente de ARRA, Bernardo Santaeugenia.

La jornada, que superó las expectativas de asistencia –con vecinos y visitantes ocupando bancadas e incluso el pórtico del templo–, no fue una inauguración al uso. Bajo la batuta de Santaeugenia, un equipo multidisciplinar compuesto por historiadores, geólogos y expertos locales ofreció una visita guiada en formato "collage". Durante más de dos horas, los asistentes descubrieron los secretos de la Malatería de San Lázaro –un hospital de leprosos del siglo XIII–, el estudio del retablo de Luis Fernández de la Vega o la evolución geográfica de un territorio marcado por sus recursos hídricos.

Visitantes disfrutando de la exposición recién inaugurada. / Ángel González

Entre estas piezas, destaca la "joya de la corona" de la exhibición: un pergamino de finales del siglo XVII que, tras una meticulosa restauración para eliminar los daños causados por la carcoma, vuelve a lucir en la iglesia.

Los visitantes quedaron "impresionados", según Santaugenia, porque "no conocían la riqueza que tiene su propia zona". El presidente de la asociación también quiso poner en valor la figura del párroco local, Albino Laruelo, a quien calificó como "pieza clave" para que el proyecto saliera adelante.

El acto contó con el respaldo de amplia presencia institucional, encabezada por el director general de Patrimonio Cultural del Principado, Pablo León, quien subrayó la importancia de este proyecto para "profundizar en el conocimiento del patrimonio local y recuperar piezas fundamentales". "Es un ejemplo de actuación en torno al patrimonio que cuenta con todo el apoyo de la Consejería de Cultura", señaló León.

Al acto también asistieron los concejales gijoneses Gilberto Villoria (Foro) y Abel Junquera (PP), así como José Antonio Migoya, en representación de la Fundación Gijón Rural.