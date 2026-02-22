Fallece el gijonés Alejandro Catrain, secretario de la Unión de Discapacitados Físicos, tras una operación en el Hospital de Burgos

El secretario de la Unión de Discapacitados Físicos del Principado de Asturias (UMA), Alejandro Catrain Fernández, falleció este domingo en el Hospital Universitario de Burgos. Según las fuentes consultadas, Catrain se había desplazado hasta allí para una intervención. Por desgracia, la operación tuvo una serie de complicaciones que derivaron en el fallecimiento de Catrain, quien sufría problemas de movilidad de cadera y piernas.

Allegados de Alejandro Catrain destacaron que «era una persona muy buena y vital que siempre defendía los intereses de las personas con discapacidad». Uno de los reconocimientos que recibió Catrain tuvo lugar en 2023, cuando el Ayuntamiento le incluyó entre las personas y entidades premiadas con motivo de la festividad del patrón de la Policía Local.

Desde el PSOE de Gijón lamentaron el fallecimiento de Catrain, quien formaba parte del partido. «Fue un ciudadano comprometido y un destacado representante de la accesibilidad», subrayaron.