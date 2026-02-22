La figura de la semana: José Luis García Nicieza, un líder rural de alto voltaje

José Luis García Nicieza metió la cabeza en el tejido vecinal sin grandes pretensiones. En 2019, arrancó su andadura como secretario de la asociación "San Martín" de Veriña, la cual veía languidecer. Dio un paso al frente para que la actividad se mantuviera. Y luego otro para asumir la presidencia. De ahí a tomar las riendas de un reto mayúsculo, la Federación de asociaciones de vecinos rurales "Les Caseríes", entidad clave en el tejido asociativo gijonés de la cual es flamante presidente manteniendo las mismas responsabilidades en Veriña. Pese a que es consciente del esfuerzo, este gijonés no se arruga a la hora de luchar por las parroquias.

Nacido en 1969, Nicieza (al que todo el mundo conoce por su segundo apellido) se crió en La Calzada. Vivió sus primeros años en la calle Boal, una infancia que recuerda con cariño y nostalgia. El pequeño José Luis y sus amigos pasaban las tardes en la calle, jugando. Sin móviles, claro. El método para comunicarse era llamar al timbre. Otros tiempos. Fue a la escuela de Doña Ana, que los míticos de La Calzada seguro que recuerdan. En la Escuela Revillagigedo se formó Nicieza como maestro industrial, en la especialidad de electrónica.

Tampoco tardó mucho en encontrar trabajo en la antigua Ensidesa, actualmente ArcelorMittal. En primera instancia realizó sus prácticas. Valía para el oficio y se quedó. Y allí continúa, como maestro eléctrico en las instalaciones de Avilés. Son casi cuatro décadas de experiencia en el sector. Su misión es coordinar al equipo en la detección de averías en el tren de laminación. Fue subiendo peldaños en la escala laboral, al igual que en el movimiento vecinal. Estuvo, por cierto, cerca de estudiar ingeniería antes de empezar a trabajar.

Antes de asentarse en su querida Veriña, Nicieza residió unos años en El Polígono. Practicó varios deportes, como la halterofilia en la propia Fundación Revillagigedo. Una buena metáfora teniendo en cuenta que ahora tendrá sobre sus hombros una gran responsabilidad como presidente de la Federación rural. También hizo natación y baloncesto. La pesca submarina emergió como uno de sus principales hobbies.

Hijo de José Luis y María Josefa y hermano de Alejandro, Nicieza arribó a Veriña con el cambio de siglo. Previamente también residió en Moreda, aunque fue una breve estancia. En la actualidad vive en una coqueta finca en la subida a la Campa Torres, es decir, en la parte rural de una parroquia "híbrida" que se divide entre dos mundos. Casado con Marta Vallaure y con dos hijos, Pablo y María, Nicieza no le hace ascos a una botella de sidra en cualquier chigre de un Gijón que adora y defiende.

En Veriña uno de los temas candentes es la contaminación y, derivado de ella, un vial de Jove que ya es quimera. Tan reivindicativo es Nicieza que esta cuestión luce en su foto de perfil de WhatsApp. Aparece un corazón al que atraviesa una carretera. "Veriña no se rinde; autopista en superficie nunca", dice el texto que lo acompaña. En 2022, Nicieza relevó a Néstor Alves en la presidencia de Veriña. En "Les Caseríes" le da relevo a Miguel Llanos.

Su tiempo de desconexión es limitado. Entre el trabajo y estar al pie del cañón con asuntos vecinales, los momentos de evasión no abundan. Pero, cuando los hay, Nicieza sube a su moto y se va de ruta con los amigos. El destino es lo de menos; lo importante es estar en la compañía de los suyos. Nicieza, también, tuvo varios perros. Para él fue un dolor cuando murieron, por lo que lo de tener mascotas, por ahora, está en "standby".

En casa, le gusta entretenerse con manualidades. Si tiene estropeada una pieza de la tele, allá que va. Si hay que cambiarle el aceite al coche, igual. En ese sentido es un "manitas", también por su faceta laboral. A Nicieza le maravillan múltiples zonas de la ciudad. La plaza Mayor, San Pedro, el Muelle... aunque también presume de que en Gijón da igual donde se vaya, que siempre hay algo bonito que ver. Y pese a desear que el Sporting gane, no es nada futbolero. Incluso quiere que el Oviedo gane.... si el rival no viste de rojiblanco.

Extrovertido y con gran sentido de la paciencia, a Nicieza es complicado verle perder los estribos. Es de los que cuenta hasta diez hasta dejar que la cosa amaine. Y, últimamente, con los varapalos recibidos a nivel vecinal –con el chasco del vial de Jove en la cúspide–, motivos ha tenido para desesperarse. La carpeta de temas pendientes de la zona rural de Gijón es nutrida: polución, seguridad, saneamiento, transporte público... Nicieza se pone al frente de "Les Caseríes" para que las reivindicaciones vecinales no cortocircuiten.