Podemos Gijón defiende "más debates" internos e IU muestra su "máximo respeto" al partido

"Respetamos la soberanía de la militancia porque somos una organización democrática y apoyamos su petición de tener más debates dentro de nuestra organización". Lo decía ayer Alejandra Tejón, portavoz de Podemos Gijón, en referencia a la información publicada por LA NUEVA ESPAÑA que desvelaba que la formación local reprocha a su dirección autonómica críticas reiteradas contra Izquierda Unida, que interpretan como una "excusa preventiva" para "sacudirse la culpa de una falta de unidad que a día de hoy podría parecer el objetivo". El partido en Gijón aprobó el jueves esta postura y en respuesta a un correo electrónico de la dirección regional del pasado día 10 en el que se defendía que "la unidad por la unidad no es nada ni debe ser un fin".

"El posicionamiento de Podemos Xixón es un documento interno que no parte de la dirección municipal, sino de la asamblea de militantes y que fue aprobado por unanimidad", señalaba ayer Tejón, que recalcó no obstante que "la comunicación con Podemos Asturies es fluida" y que "continuará con normalidad por los cauces oportunos".

Señaló también Tejón que el debate sobre la unidad de las izquierdas "está vivo", pero también que la formación local está "centrada en cumplir con el mandato" y sus retos locales. "Más adelante habrá que pensar cuál es la mejor fórmula para cambiar el modelo de ciudad de las derechas, y se hará junto con la militancia, porque son las bases de nuestro partido quienes deciden cómo concurrir a las elecciones y con quién", razonó.

Por su parte, la dirección autonómica evitó valorar la noticia, aunque fuentes del partido admitieron sorpresa y subrayaron que la posición expresada por Gijón es "aislada" porque "no cuenta con respaldo de otras direcciones locales" y fue aprobado, dicen, "por una decena de asistentes ". En paralelo, defendieron que "la organización mantiene la cohesión y un apoyo mayoritario a la dirección autonómica y a la línea política fijada por la secretaria general, Ione Belarra", y reiteraron su disposición a "explorar candidaturas de unidad en Asturias y en los municipios", señalando a IU como "interlocutor preferente" en el espacio a la izquierda del PSOE.

Por último, Alejandro Farpón, concejal y coordinador local de Izquierda Unida, señaló que a su formación no les "corresponde opinar" sobre "un debate interno de otro partido". " Tenemos el máximo respeto a las compañeras y los compañeros de Podemos Xixón", recalcó. Sobre el debate para la unidad de la izquierda, añadió que se trata de una conversación en curso, en el marco de "debates normales y necesarios", y que IU en Gijón lo abordará "cuando toque".