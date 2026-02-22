Gijón despide al gruista fallecido en el fatal accidente de la avenida Constitución: "David siempre tenía una sonrisa"

Emotiva y multitudinaria despedida en el tanatorio de Cabueñes a David P. R., el gruista que falleció este viernes en Gijón a los 41 años de edad en el trágico accidente ocurrido en la avenida Constitución. Decenas de amigos y familiares de este gijonés, quien acumulaba un mes como conductor en la Empresa Mixta de Tráfico, para darle el último adiós a una persona "cariñosa, amable y que siempre tenía una sonrisa".

La capilla del tanatorio de Cabueñes se llenó por completo con motivo de la celebración de la palabra para despedir a David P. R., un vecino de Somió muy querido en Gijón. También tenía un gran vínculo con la parroquia maliaya de Arroes, donde colaboraba con la comisión de fiestas.

Más de un centenar de personas ocuparon las bancadas de la capilla del tanatorio. En la primera se encontraban los padres de David P. R., Antero y Soledad, y el hermano, Antero, con quienes residía en Somió. Junto a ellos estaba Alberto Ferreiro, amigo de David y compañero de trabajo como gruista municipal. El resto de las bancadas las ocupaban otros familiares, así como decenas de amigos y conocidos del fallecido. También estuvo presente la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

La familia de David P. R., a través de una lectura realizada el religioso que ofició la emotiva ceremonia, quiso agradecer todo el cariño recibido durante estas jornadas tan complicadas. "Gracias por vuestra asistencia y también por vuestras condolencias en esta sensible pérdida. Que Dios premie esta obra buena de misericordia que habéis hecho acompañando y confortando en estos momentos llenos de dolor", rezaba el texto.

Al término del acto religioso, los padres y el hermano de David P. R. siguieron recibiendo abrazos y ánimos por parte de quienes se dieron cita en la capilla del tanatorio. Los amigos de la víctima destacaron que "era muy buena gente". Además, recordaron que le encantaba la mecánica tanto de coches como de bicicletas. Esa pasión por los vehículos le llevó a organizar junto a su hermano una ruta turística y gastronómica en 4x4 por Villaviciosa, con el objetivo de recaudar fondos para la comisión de fiestas de Arroes. En el último mes, David había compaginado sus tareas como gruista con las de autónomo en la empresa de jardinería que lidera su hermano.

Familiares, amigos y compañeros de trabajo de este gijonés de 41 años todavía tratan de asimilar lo ocurrido a última hora del viernes. Fue sobre las 21.45 horas cuando David P. R. sufrió un desmayo cuando circulaba por la avenida Constitución, en el tramo comprendido entre Foro y El Corte Inglés. Dicho desmayo fue motivado, según precisaron fuentes oficiales, por un problema cardiaco, e hizo que perdiera el control de su vehículo e invadiera la acera con tan mala suerte que se llevó por delante a Ángel N. T., segándole la vida. La grúa, que llevaba una furgoneta remolcada, impactó contra una tienda de colchones que atravesó por completo, entrando por un escaparate y saliendo por el otro extremo.

La celebración de la palabra por Ángel N. T. tendrá lugar esta tarde, a las 18.00 horas, en el tanatorio de Cabueñes.