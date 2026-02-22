La gran noche de Celtas Cortos en Gijón: 40 aniversario, Rodrigo Cuevas, Tejedor y Víctor Manuel a escena
La banda vallisoletana llenó el Gijón Arena para celebrar sus cuatro décadas sobre las tablas
Con "Celtas Cortos" pega más decir que son cuarentañeros que cuarentones. La banda vallisoletana, con el incombustible "Cifu" (Jesús Cifuentes) lo demostró ayer en Gijón, con una gran noche en el Gijón Arena. El grupo llenó la plaza de toros de El Bibio para recordar sus mejores temas y dejar de manifiesto que, pese a ser una de las bandas más veteranas del panorama nacional, aún tienen mucha cuerda.
Lo dejaron patente tocando algunos de sus mejores temas. Por supuesto, no faltó "20 de abril", un himno que traspasa generaciones. Pero también, como vienen haciendo a lo largo de toda su gira, incorporando a elementos locales. Y qué elementos, porque sobre el escenario del Gijón Arena estuvieron el gaitero José M. Tejedor interpretando “Retales de una vida”, quizás una de las piezas más íntimas de la banda.
La cosa no quedó ahí. Hubo traca final. Una traca que representaron Rodrigo Cuevas y también Víctor Manuel. Cuevas fue el encargado de interpretar "20 de abril" mientras que Víctor Manuel puso el broche de oro con "La Senda del tiempo", uno de esos temas que todos los fans de "Celtas Cortos" se habrán puesto alguna vez en los cascos durante los días grises.
En definitiva, que la banda demostró el por qué de su legado y no solo eso. También que aún le quedan páginas de historia por escribir. En otras palabras, que pueden seguir contando cuentos (que es como se llama su gira) para rato.
