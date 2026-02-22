Ignacio Alvargonzález Rodríguez, presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Gijón: "Nos gustaría trabajar con la hostelería para dinamizar la ciudad en Semana Santa"

Ignacio Alvargonzález Rodríguez (Gijón, 1968) desarrolla desde 1999 las labores de hermano mayor de la Cofradía de la Santa Misericordia y presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades Penitenciales de la Semana Santa de Gijón. En plena Cuaresma, Alvargonzález avanza las claves de las celebraciones de este año.

¿Cómo afronta la Semana Santa?

Queda apenas algo más de un mes y hay ganas. Estamos trabajando mucho y tratando de cerrar la parte de organización y permisos, así como los materiales. También nos centramos en coordinarnos con el Ayuntamiento para que no haya ningún problema en las procesiones y tratamos de movilizar a nuestra gente para intensificar los ensayos. Y dentro de nada ya estaremos pendientes del tiempo, que estamos teniendo un invierno con mucha lluvia. Ojalá cambie un poco el panorama de aquí a finales de marzo.

¿Mantiene la misma ilusión que tenía en 1999?

Sí. Si estuviera cansado o desanimado, ya habría pasado a un segundo plano. Cada vez que llega la Semana Santa me entra ese gusanillo y siempre he encontrado apoyo y ayuda en la hermandad y en la junta. En ese sentido, mientras pueda y la gente quiera que siga, ahí estaré.

¿Han configurado ya el calendario?

Tenemos ya un borrador preparado. Puede haber pequeños cambios, pero ya está prácticamente todo preparado. Todos los viernes de Cuaresma habrá un vía crucis. Una de las grandes novedades es que vamos a adelantar la exposición de la Colegiata de San Juan Bautista, que irá del 7 al 14 de marzo, y va a ser una muestra distinta a las de otros años. Se van a exponer unas 650 medallas y emblemas cofrades de toda España, en concreto de hermandades de la Vera Cruz. Si no hay cambios, el 7 de marzo será el pregón infantil y el 8 se hará el traslado de la Piedad. Después ya nos meteremos en Semana Santa desde el pregón, que será el día 28.

¿Habrá cambios en las procesiones?

Va a haber una novedad importante. La imagen de la Verónica se va a incorporar al paso del Nazareno junto con el Cirineo el Miércoles Santo, en la procesión del Encuentro. Por lo demás, tanto en lo que se refiere a los pasos como a los recorridos, no habrá prácticamente ninguna variación respecto a años anteriores. Se trata de que la gente vaya recordando y cogiendo la costumbre de esos recorridos y del horario de las ocho de la tarde.

El año pasado hubo un importante aumento de asistentes.

Fue una gran Semana Santa. Solo hubo que suspender la del Martes Santo y aligerar la del Jueves Santo cuando empezó a llover. Fueron las únicas incidencias, pero el resto nos dejó muy buen recuerdo. Las calles estuvieron llenas. Fue la Semana Santa más multitudinaria de Gijón. Sentimos que la asistencia aumenta cada curso y el reto de este año es mantenernos o, si podemos, superarnos. También está ahí el reto de incorporar a más gente a las cofradías, que es un llamamiento que hacemos siempre incluso para gente que se quiera acercar a probar.

¿Hay relevo generacional?

Ese es otro de los grandes objetivos. Por ahora vamos sacando todo sin problemas, pero es verdad que muchos de los que estamos en las cofradías nos vamos haciendo mayores.

Este año el pregonero será Eloy Méndez, director de LA NUEVA ESPAÑA.

Fue una decisión unánime. Siempre buscamos que el pregonero o la pregonera sea alguien que tenga vinculación estrecha con Gijón, ya sea por ser de aquí o porque haya mantenido algún contacto intenso y relevante con la ciudad. Lo decidimos al conocer el reciente nombramiento de Eloy Méndez como director de LA NUEVA ESPAÑA, uno de los principales medios de España. Para nosotros, es un honor que lo haya aceptado porque es una persona que reúne todo lo que buscábamos. Desde que se lo dijimos nos puso todas las facilidades del mundo y nos agradeció la designación. Estamos muy contentos. Va a dar un pregón a la altura de Gijón, sin duda, porque conoce la ciudad a la perfección.

¿Cómo llegan las cofradías a la Semana Santa?

Ha habido un pequeño goteo de nuevos integrantes que ha supuesto que se mantenga la actividad y la vida de las hermandades. No es un crecimiento exponencial ni masivo, pero es muy importante ir cubriendo bajas e incorporando a porteadores. El ambiente que se respira es muy bueno.

¿Qué tal la colaboración con el Ayuntamiento?

Desde que llegó este gobierno, la colaboración ha sido continua y muy buena. Tenemos un canal de comunicación establecido de forma permanente con el concejal de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios, y él transmite cualquier cosa que necesitemos de otras concejalías. Además, la alcaldesa, Carmen Moriyón, y la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, suelen venir a los actos. Estamos muy satisfechos y contentos. Nos parece que eso es lo normal y lo correcto para una actividad que tiene repercusión en la ciudad. Nace de asociaciones religiosas, pero tiene eco más allá de los religiosos y contribuye a dinamizar y a mover gente en la ciudad.

¿Cómo se podría incrementar el éxito de la Semana Santa?

Con el Ayuntamiento la relación es muy fluida, pero se podrían hacer cosas con otras organizaciones. Un ejemplo de ello es la asociación de hostelería. A nivel regional se podría hacer una promoción conjunta de todas las Semanas Santas de Asturias, que tienen un carácter en común muy costero y marinero. A nivel local, una opción sería que hubiera un concurso gastronómico o de escaparates, como en el Antroxu. Por lo tanto, nos gustaría colaborar con alguna entidad para impulsar algún certamen del que se beneficiaran los propios establecimientos y, a la vez, dinamizar la Semana Santa en general.