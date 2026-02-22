Marea naranja en Gijón contra el cáncer infantil: más de 6.500 personas se suman a la carrera Galbán

Con más de 6.500 inscritos, la carrera solidaria de la Asociación Galbán en Gijón desbordó esta mañana Poniente con una gran marea naranja contra el cáncer infantil. La explanada en torno al arenal empezó a llenarse un buen rato antes de la salida, que estaba marcada a las once de la mañana, antes que en otros concejos asturianos, y que salió puntual. Familias enteras, grupos de amigos y dueños con sus mascotas integraron las filas de una convocatoria que, según los participantes, es "amable" y se adapta tanto a deportistas asiduos como a principiantes: "Lo importante es ayudar; no ir rápido".

Para evitar lesiones innecesarias, no obstante, el rato previo a la salida mucho los aprovecharon para hacer algún estiramiento sencillo. Nacho Suárez y su hija, Sira, lo hacían sentados en el suelo y tocándose la punta del pie. "Venimos todos los años", presumieron. Ambos aconsejaron abordar estas carreras "como se pueda", con un trote ligero que puede volverse caminata lenta si el cuerpo lo pide. "La cuestión es ayudar. La carrera es la disculpa para poder hacerlo", defendió él. Junto a ellos estaban otros integrantes de la familia: Alejandro Suárez junto a Bea Bravo y su hija pequeña, Alba, a punto de cumplir tres años. El padre ya había hecho otras carreras de Galbán, pero la madre y la pequeña se estrenaban como corredoras. Les dio el mismo consejo: "Hay que ir tranquilamente y disfrutar".

Entre los grupos, había varios del colegio de las Dominicas y de las unidades pastorales de la Asunción y Juan XXIII, con estudiantes y monitores. Explicaron los niños su deseo de "colaborar con los afectados" y no estar nada preocupados por llegar a la línea de meta antes o después.

La carrera salió puntual de Poniente, y ya entonces los grupos más veloces se alejaron de los que preferían una caminata tranquila. Fue un recorrido amable, de tres kilómetros de recorrido, sin cuestas, y por la zona centro. La comitiva salió de Poniente, enfiló Rodríguez San Pedro para girar por Marqués de San Esteban (pasando por las plazas del Marqués y del Ayuntamiento) y llegar a la avenida José Manuel Palacio, generando una ruta circular con llegada al mismo punto de salida.